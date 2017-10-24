تحصيل «المضافة» على فترات سريان عقود المرافق في 2018

يوسف العربي (دبي)

أخطرت شركات إدارة المرافق في الدولة عملاءها بتحصيل الضريبة القيمة المضافة على العقود المبرمة ابتداءً من مطلع يناير المقبل، على أن يتم احتساب الضريبة على العقود السارية على أساس احتساب الفترات الزمنية الممتدة خلال عام 2018 وما يليه.

وقال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد» لإدارة المرافق المتكاملة رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، على هامش «ويتيكس دبي»، لـ«الاتحاد» إن كبريات شركات إدارة المرافق في الدولة مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما تتخذ الشركات الأقل حجماً خطوات متسارعة للوصول إلى الجاهزية الكاملة. وأوضح لوتاه، أن استعدادات الشركات مضت على مسارين متوازيين أولهما المسار الداخلي الذي شمل تعديل بنود العقود، وتهيئة الأنظمة والبرمجيات المالية والمحاسبية، وتدريب الكوادر الوظيفية، فيما تركز المسار الخارجي على إخطار العملاء بآليات إخضاع العقود الجديدة والسارية لضريبة القيمة المضافة ابتداء من مطلع يناير المقبل. وأوضح لوتاه، أن عقود إدارة المرافق الجديدة التي سيتم إبرامها اعتباراً من يناير 2018 ستخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5% من القيمة الإجمالية للعقد، وفيما يتعلق بالعقود الحالية فسيتم احتساب الضريبة عن فترات العقود المتقاطعة مع بدء الحيز الزمني لتطبيق الضريبة، ما يعني أن العقد السنوي لإدارة المرافق الذي تم توقيعه مطلع أكتوبر الجاري والممتد إلى نهاية سبتمبر 2018، على سبيل المثال، سيتم احتساب ضريبته على أساس 9 أشهر فقط، لفترة الممتدة من الأول من يناير 2018 حتى نهاية سبتمبر من العام نفسه، فيما لا تخضع الثلاثة أشهر الأولى من العقد لأي ضريبة. وبالنسبة للعقود الإيجارية الطويلة الأجل التي تزيد فترة سريانها على عام واحد ستطبق البنود الخاصة بضريبة القيمة المضافة ابتداء من مطلع العام المقبل، ولن تسري على الفترات السابقة. وأكد لوتاه أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عقود إدارة المرافق يتطلب من الشركات قدراً كبيراً من الشفافية، بحيث يتم تحصيل الضريبة من العملاء بموجب فواتير تفصيلية مع توريدها إلى الجهة الحكومية المختصة وفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين المنظمة للضريبة. وتوقع لوتاه أن يكون لضريبة القيمة المضافة تأثير محدود على قطاع إدارة المرافق في الدولة؛ لانخفاض قيمة الضريبة التي يتم تحصيلها بواقع 5%، فضلاً عن اتجاه أسعار إدارة المرافق للانخفاض حاليا؛ نتيجة انخفاض مستويات التضخم. وقال لوتاه إن الحديث عن تخلي شركات إدارة المرافق عن جزء من هامش الأرباح للتخفيف من أثر الضريبة على المبيعات يعد أمرا ممكناً من الناحية العملية إذا توافر هامش ربح كاف، فيما يصعب على شركات أخرى تبني هذا الحل إذا تقارب حجم الإيرادات مع المصاريف التشغيلية. وأكد لوتاه أهمية تبني شركات إدارة المرافق للممارسات السليمة فيما يتعلق بآليات وخطوات تطبيق الضريبة لترسيخ استدامة نمو الأعمال في القطاع وتعزيز الثقافة الضريبية السليمة.

10% نمو عمليات «إمداد»

دبي (الاتحاد)

تتجه شركة إمداد لإدارة المرافق المتكاملة، التابعة لمجموعة دبي العالمية، للاتفاق على عملية استحواذ على شركة عاملة بالقطاع ذاته قبل نهاية العام الجاري، بحسب محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، الذي أكد نمو العمليات في شركته بنسبة 10% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال رشيد في تصريحات على هامش معرض «ويتيكس» الذي بدأ فعالياته في دبي أمس إن عملية الاستحواذ تأتي في إطار استراتيجية الشركة للتركيز على تعزيز عملياتها بالسوق المحلية. وتوقع وصول قيمة العقود المبرمة في شركة «إمداد» إلى نحو 500 مليون درهم بنهاية العام الجاري. وأرجع نجاح الشركة إلى تبنيها أحدث الحلول التقنية في تكنولوجيا التدوير وإدارة المرافق.