الفلاسي: «إينوك» تدرس التوسع في 5 أسواق خارجية

يوسف العربي

تعكف شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، على التوسع في 5 أسواق خارجية منها مصر والعراق وتونس والجزائر وأفغانستان.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي للشركة على هامش ويتيكس، إن الشركة بدأت مفاوضات مع حكومة دولة تركمانستان لدراسة تجديد عقد شركة «دراجون أويل» التابعة الذي ينتهي 2025 لمدة 20 عاماً أخرى.

وقال الفلاسي، إن المرحلة الأولى من التوسع المنتظر في المملكة العربية السعودية تشمل زيادة عدد المحطات إلى 14 محطة مع نهاية العام الحالي.

ومن جهة أخرى قال، إن «إينوك» تعمل على تشغيل كل محطات الخدمة الجديدة التابعة لها في المستقبل بالطاقة الشمسية خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحاً أن الشركة تخطط لبناء 54 محطة بحلول 2020.

وأضاف أنه بتركيب ألواح شمسية على سطوح المظلات الخارجية في محطات الخدمة، ستنتج أكثر من 23 جيجاواط من الطاقة الشمسية لتشغيل المحطات بحلول 2020، ما يقلل الأحمال على شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي ومحطات توليد الكهرباء التابعة لها. وكانت «إينوك» افتتحت مؤخراً محطة الخدمة الأولى التي تعمل بالطاقة الشمسية في الدولة قرب المدخل المتجه إلى مدينة دبي للإنترنت على شارع الشيخ زايد.

ويمكن الاطلاع على عملية تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسقف المظلات الخارجية لمحطات خدمة «إينوك» في جناحها بمعرض «ويتيكس 2017».