الفلاسي: «إينوك» تدرس التوسع في 5 أسواق خارجية

يوسف العربي
تعكف شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، على التوسع في 5 أسواق خارجية منها مصر والعراق وتونس والجزائر وأفغانستان.
وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي للشركة على هامش ويتيكس، إن الشركة بدأت مفاوضات مع حكومة دولة تركمانستان لدراسة تجديد عقد شركة «دراجون أويل» التابعة الذي ينتهي 2025 لمدة 20 عاماً أخرى.
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ومن جهة أخرى قال، إن «إينوك» تعمل على تشغيل كل محطات الخدمة الجديدة التابعة لها في المستقبل بالطاقة الشمسية خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحاً أن الشركة تخطط لبناء 54 محطة بحلول 2020.
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ويمكن الاطلاع على عملية تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسقف المظلات الخارجية لمحطات خدمة «إينوك» في جناحها بمعرض «ويتيكس 2017».