حمدان بن راشد: مشاريع لتنويع مصادر الطاقة بالإمارات

فهد الأميري (دبي)

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ورئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، أن دولة الإمارات تنفذ مشاريع ضخمة تواكب استراتيجياتها لتنويع مصادر الطاقة وتطلعاتها لتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط، وجهودها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

جاء ذلك، خلال افتتاح سموه أمس، معرض ويتيكس 2017 ومعرض دبي للطاقة الشمسية.

وأضاف سموه: «نجحت دبي في تعزيز مكانتها الريادية كمركز عالمي لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض الكبرى، وقد رسخ معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة مكانته كأحد أبرز المعارض العالمية الرائدة والأكبر من نوعه في المنطقة لطرح الحلول والخدمات الذكية والمبتكرة، في الوقت الذي تواصل فيه».

وانطلقت أمس، الدورة التاسعة عشرة من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2017» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت شعار«في طليعة الاستدامة».