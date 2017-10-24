أبوظبي تطلق أول مركز ابتكار إقليمي للتكنولوجيا المالية

حاتم فاروق (أبوظبي)
يعكف سوق أبوظبي العالمي على إطلاق مركز ابتكار التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من عام 2018، ليتحول السوق إلى وجهةٍ إقليمية لرواد قطاع الخدمات المالية تمكنهم التواصل وتبادل الأفكار والتعاون مع بعضهم ضمن منظومة عمل تفاعلية تدعم الابتكار، بحسب أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.
وقال الصايغ في تصريحات صحفية أمس، إن سوق أبوظبي العالمي يعمل في الوقت الراهن على إطلاق مبادرتين رائدتين تتثملان بإطلاق مركز ابتكار التكنولوجيا المالية التابع للسوق، جنباً إلى جنب مع الإعلان عن دخول أول شركاء المركز «بلغ آند بلاي»، وهي أكبر شركة لمسرعات الشركات الناشئة.
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وخلال كلمته التي ألقاها على المشاركين في أعمال قمة أبوظبي العالمية للتكنولوجيا المالية أمس، قال الصايغ «في إطار التزامنا وإدراكنا بأن التكنولوجيا هي أداة فعالة تحمل العديد من المزايا المتميزة، نجد أن التكنولوجيا المالية تستطيع تعزيز الكفاءة في الخدمات المالية»، مؤكداً أن سوق أبوظبي المالي العالمي قادر على دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاعات التكنولوجيا المالية وتمكينها من النمو والازدهار في المنطقة.
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