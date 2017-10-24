  • الثلاثاء 04 صفر 1439هـ - 24 أكتوبر 2017م

خلال النصف الأول من 2018 ..والإعلان عن برنامج مسرعات نمو الشركات الأول من نوعه بالمنطقة

أبوظبي تطلق أول مركز ابتكار إقليمي للتكنولوجيا المالية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

يعكف سوق أبوظبي العالمي على إطلاق مركز ابتكار التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من عام 2018، ليتحول السوق إلى وجهةٍ إقليمية لرواد قطاع الخدمات المالية تمكنهم التواصل وتبادل الأفكار والتعاون مع بعضهم ضمن منظومة عمل تفاعلية تدعم الابتكار، بحسب أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

وقال الصايغ في تصريحات صحفية أمس، إن سوق أبوظبي العالمي يعمل في الوقت الراهن على إطلاق مبادرتين رائدتين تتثملان بإطلاق مركز ابتكار التكنولوجيا المالية التابع للسوق، جنباً إلى جنب مع الإعلان عن دخول أول شركاء المركز «بلغ آند بلاي»، وهي أكبر شركة لمسرعات الشركات الناشئة.

جاء الإعلان عن المبادرتين في إطار الدورة الافتتاحية من قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» والتي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وحققت القمة، التي اختتمت أعمالها أمس، نجاحاً كبيراً باجتذابها أكثر من 500 مشارك من قادة قطاع التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال وممثلين عن الجهات التنظيمية المالية وصنّاع القرار والجهات التي ترسم توجهات القطاع.

وخلال كلمته التي ألقاها على المشاركين في أعمال قمة أبوظبي العالمية للتكنولوجيا المالية أمس، قال الصايغ «في إطار التزامنا وإدراكنا بأن التكنولوجيا هي أداة فعالة تحمل العديد من المزايا المتميزة، نجد أن التكنولوجيا المالية تستطيع تعزيز الكفاءة في الخدمات المالية»، مؤكداً أن سوق أبوظبي المالي العالمي قادر على دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاعات التكنولوجيا المالية وتمكينها من النمو والازدهار في المنطقة.

وأضاف أن السوق، بدأ بالفعل في اتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل تحقيق دعم النمو بمجتمع التكنولوجيا المالية، حيث تم إطلاق مبادرة «المختبر التنظيمي» خلال نوفمبر الماضي، كأول إطار عمل تنظيمي من نوعه في المنطقة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، مؤكداً أن الهدف من المبادرة يتمثل في تزويد المشاركين بالمختبر بمنصة متكاملة لتطوير واختبار الحلول والبرامج وإطلاقها في الأسواق المحلية، وبما يتيح للشركات اختبار منتجاتهم بشكل مباشر ومبتكر بالتعاون مع الهيئات التنظيمية المالية. ... المزيد
     
 

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