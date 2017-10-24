أبوظبي تطلق أول مركز ابتكار إقليمي للتكنولوجيا المالية

حاتم فاروق (أبوظبي)

يعكف سوق أبوظبي العالمي على إطلاق مركز ابتكار التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من عام 2018، ليتحول السوق إلى وجهةٍ إقليمية لرواد قطاع الخدمات المالية تمكنهم التواصل وتبادل الأفكار والتعاون مع بعضهم ضمن منظومة عمل تفاعلية تدعم الابتكار، بحسب أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

وقال الصايغ في تصريحات صحفية أمس، إن سوق أبوظبي العالمي يعمل في الوقت الراهن على إطلاق مبادرتين رائدتين تتثملان بإطلاق مركز ابتكار التكنولوجيا المالية التابع للسوق، جنباً إلى جنب مع الإعلان عن دخول أول شركاء المركز «بلغ آند بلاي»، وهي أكبر شركة لمسرعات الشركات الناشئة.

جاء الإعلان عن المبادرتين في إطار الدورة الافتتاحية من قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» والتي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وحققت القمة، التي اختتمت أعمالها أمس، نجاحاً كبيراً باجتذابها أكثر من 500 مشارك من قادة قطاع التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال وممثلين عن الجهات التنظيمية المالية وصنّاع القرار والجهات التي ترسم توجهات القطاع.

وخلال كلمته التي ألقاها على المشاركين في أعمال قمة أبوظبي العالمية للتكنولوجيا المالية أمس، قال الصايغ «في إطار التزامنا وإدراكنا بأن التكنولوجيا هي أداة فعالة تحمل العديد من المزايا المتميزة، نجد أن التكنولوجيا المالية تستطيع تعزيز الكفاءة في الخدمات المالية»، مؤكداً أن سوق أبوظبي المالي العالمي قادر على دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاعات التكنولوجيا المالية وتمكينها من النمو والازدهار في المنطقة.