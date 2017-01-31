«هيدن فيغرز» الأفضل في حفل نقابة الممثلين الأميركيين

لوس أنجلوس (أ ف ب)

فاز فيلم «هيدن فيغرز» بالجائزة الكبرى التي تمنحها نقابة الممثلين الأميركيين، وتعتبر مؤشراً محتملاً لجوائز الأوسكار. وحاز الفيلم، وهو من بطولة تاراجي هنسون واوكتافيتا سبنر وجانيل مونيه، جائزة أفضل فيلم.

يروي الفيلم، وهو من إخراج ثيودور ميلفي قصة علماء رياضيات أميركيين سود ساعدوا وكالة الفضاء الأميركية على إرسال الإنسان إلى الفضاء. وشكل فوزه مفاجأة، فيما كان فيلم «مانشستر باي ذي سي» من إخراج كينيث لونرغان مرشحاً للفوز بهذه الجائزة.

وتغلب الفيلم كذلك على «مونلايت» و«كابتن فنتاستيك» و «فنسيز».

وفاز دنزل واشنطن بجائزة أفضل ممثل عن دوره في «فيسنز»، فيما كان كايسي افليك مرشحاً لنيل الجائزة عن دوره في «مانشستر باي ذي سي».

وتغلب واشنطن (62 عاماً) أيضاً على اندرو غارفيلد «هاكسو ريدج»، وفيغو مورتسن «كابتن فنتاستيك» وريان غوسلينغ «لالا لاند». وفي فئة أفضل ممثلة فازت إيما ستون عن دورها في «لالا لاند»، من إخراج داميين شازيل الذي يشكل تحية لعصر هوليوود الذهبي وأفلامه الاستعراضية الغنائية.

وكانت جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي من نصيب ماهيرشالا علي عن «مونلايت»، فيما منحت جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي الى فايولا ديفيس عن «فنسيز».

وعلى صعيد مكافآت التلفزيون، فاز بطلا مسلسل «ذي كراون» الذي يتناول حياة العائلة البريطانية المالكة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، جون ليثغو وكلير فوي بجائزتي أفضل ممثل وممثلة.