وفاة سكرتيرة جوزف جوبلز عن 106 أعوام

ميونيخ، ألمانيا (أ ف ب)

توفيت برونهيلده بومزيل سكرتيرة جوزف جوبلز وزير الدعاية السياسية في النظام النازي في ألمانيا، عن 106 أعوام، على ما أفاد كريستيان كرونز مخرج وثائقي عن حياتها. وأوضح المخرج أن بورنهيلده بومزيل «توفيت في 27 يناير» أي في اليوم العالمي لذكرى ضحايا المحرقة النازية.

وكانت بين عام 1942 ونهاية الحرب العالمية الثانية سكرتيرية جوزف جوبلز أحد أكثر الشخصيات نفوذا في نظام ادولف هتلر.

وكانت تعتبر الشاهدة الأخيرة الحية المقربة من أوساط السلطة النازية. وكانت محور وثائقي تضمن شهاداتها المصورة وهو بعنوان «حياة ألمانية» عام 2016.

وفي هذا الفيلم تؤكد شأنها في ذلك شأن الكثير من الألمان أنها لم تكن تدرك الجرائم التي ارتكبها النازيون، ولا سيما معسكرات الاعتقال والإبادة التي كانت في قلب محرقة اليهود.