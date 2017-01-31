  • الثلاثاء 03 جمادى الأولى 1438هـ - 31 يناير 2017م

وفاة سكرتيرة جوزف جوبلز عن 106 أعوام
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يناير 2017

ميونيخ، ألمانيا (أ ف ب)

توفيت برونهيلده بومزيل سكرتيرة جوزف جوبلز وزير الدعاية السياسية في النظام النازي في ألمانيا، عن 106 أعوام، على ما أفاد كريستيان كرونز مخرج وثائقي عن حياتها. وأوضح المخرج أن بورنهيلده بومزيل «توفيت في 27 يناير» أي في اليوم العالمي لذكرى ضحايا المحرقة النازية.

وكانت بين عام 1942 ونهاية الحرب العالمية الثانية سكرتيرية جوزف جوبلز أحد أكثر الشخصيات نفوذا في نظام ادولف هتلر.

وكانت تعتبر الشاهدة الأخيرة الحية المقربة من أوساط السلطة النازية. وكانت محور وثائقي تضمن شهاداتها المصورة وهو بعنوان «حياة ألمانية» عام 2016.

وفي هذا الفيلم تؤكد شأنها في ذلك شأن الكثير من الألمان أنها لم تكن تدرك الجرائم التي ارتكبها النازيون، ولا سيما معسكرات الاعتقال والإبادة التي كانت في قلب محرقة اليهود.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا