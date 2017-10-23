التخلي عن الأكراد.. يخدم مصلحة إيران

ترودي روبن*

توقف حلم الأكراد العراقيين في الاستقلال، والذي انتعش بعد استفتاء الشهر الماضي. ففي الأسبوع الماضي، انتزعت حكومة بغداد مدينةَ كركوك الغنية بالنفط من القوات الكردية، إضافة إلى أراض أخرى يطالب بها كلا الطرفين. ويشعر الأكراد، الذين يُعدون حلفاء للولايات المتحدة، بأن واشنطن قد خانتهم وتخلت عنهم عبر وقوفها الفعلي إلى جانب بغداد، وهو ادعاء لا يخلو من بعض الصحة في الواقع، لكن الحقيقة أيضاً هي أن الأكراد تعرّضوا لخيانة من الداخل.

غير أن المهم الآن هو كيف ستتعاطى واشنطن مع الموضوع الكردي في المستقبل، ذلك أن المقاتلين الأكراد، سواء في العراق أو في سوريا، كانوا حلفاء أساسيين لأميركا ضد تنظيم «داعش». ولئن شارفت تلك المعركة على انتهائها الآن وقد أخذ معقلُ «داعش» (مدينة الرقة السورية) يسقط، فإن المؤشرات القادمة من واشنطن تشير إلى عدم اهتمام بمصير الأكراد حالما تنتهي الحاجة إلى مقاتليهم.

ولا شك في أن الكيفية التي ستعامل بها الولايات المتحدة أصدقاءها الأكراد الآن ستؤشر إلى ما إن كان لدى فريق ترامب استراتيجية طويلة المدى للإسهام في الحفاظ على استقرار المنطقة في مرحلة ما بعد «داعش». أما إذا لم تكن لديها، فإن المنتصر الأكبر سيكون إيران.

والواقع أن مصير مدينة كركوك كان من المفترض أن يُحسم في استفتاء يجرى في أجل أقصاه عام 2007؛ لكن حكومة بغداد لم تقم بتحديد تاريخ له أبداً، كما لم تقم أبداً بمفاوضات جادة مع الزعماء الأكراد بشأن كركوك ومواضيع خلافية أخرى. وإحباط إقليم كردستان العراق هو الذي ساعد على اتخاذ قرار تنظيم الاستفتاء.

حكومة بغداد، إلى جانب تركيا وإيران المجاورتين، عارضت جميعاً الاستفتاء. وكذلك فعلت واشنطن. لكن الأكراد حاججوا بأن من شأن الاستفتاء أن يمنحهم نفوذاً في التفاوض مع بغداد. غير أن حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قالت، إنها لن تتحاور إلا إذا ألغى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الاستفتاء. وهو ما رفضه.