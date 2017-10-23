سوريا.. وكعكة إعادة الإعمار

بثاني آلين ابراهيميان*

بدأت أسوأ أعمال العنف في الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ ستة أعوام تتضاءل، مع استعادة القوات الحكومية، بقيادة بشار الأسد، مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها المعارضة، وطرد تنظيم «داعش» الإرهابي من معاقله الكبرى.

لكن بينما تعرض ملايين المدنيين السوريين للدمار، وقُتل مئات الآلاف طوال الأعوام الستة الماضية، تبحث الشركات داخل وخارج سوريا الآن عن الملامح الدولارية، فجميع الجسور والطرق والمباني ومحطات الطاقة التي تعرضت للدمار ستكون فرصة محتملة لعقود إنشاء حكومية مغرية، وسرعان ما سيبدأ النظام في طرحها.

وفي أغسطس الماضي، سافرت شركات من أكثر من 20 دولة إلى سوريا للمشاركة في معرض دمشق الدولي. وهو المعرض الأول من نوعه منذ بداية الحرب في عام 2011، وقد تم الإعلان خلاله عن فتح أبواب البلاد مجدداً أمام الشركات للقيام بالأعمال. لكن في الواقع، ليست الشركات كافة، فالدعوة ليست موجهة إلى تلك الشركات المنتمية إلى دول حاربت ضد نظام الأسد أو دعمت معارضيه.

ومن المرجح بشكل كبير أن تكون عقود إعادة الإعمار من نصيب الشركات المرتبطة بروسيا وإيران اللتين دعمتا نظام الأسد، وإن كانت الصين والبرازيل تطمحان أيضاً إلى الفوز بشريحة من تلك الكعكة. وبالطبع، فإن معظم الشركات الغربية ليست مدعوة، وعلى أية حال، فهي لم تكن في وارد الذهاب، فأثناء اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، أشارت دول غربية معارضة للنظام أنها لن تشارك في إعادة إعمار سوريا إلى أن تجري «عملية سياسية» من دون الأسد، وكرر مستشار الأمن القومي الأميركي «أتش آر ماكماستر» ذلك الموقف في فاعلية أخرى في واشنطن خلال الشهر الجاري، قائلاً: «علينا أن نضمن أنه لن يذهب أي دولار على الإطلاق من أجل إعمار أي شيء يخضع لسيطرة ذلك النظام الوحشي».

وفي بداية أبريل عام 2016، بعد فترة ليست طويلة من انخراطها في الحرب السورية، وقّعت روسيا بالفعل عقوداً بقيمة مليار دولار في مجالات البنية التحتية وغيرها. وفي نوفمبر الماضي، تعهدت دمشق بمنح موسكو الأولوية في إرساء العقود، حسبما أفاد موقع «روسيا اليوم». وقد بدأت بالفعل شركتا طاقة تابعتان لـ «الكرملين» القيام بأعمال في قطاعات الطاقة والغاز والتعدين في المناطق التي تم طرد تنظيم «داعش» منها. وتدرس موسكو ودمشق أيضاً إنشاء بنك مشترك جديد لتسهيل مثل تلك الصفقات.