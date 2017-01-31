ولادة «أسد ببري» هجين بحديقة حيوانات روسية

روسيا (أ ف ب)

وُلد صغير أسد ببري، وهو حيوان هجين نادر جداً، ثمرة تزاوج بين أسد ونمرة، في حديقة حيوانات في منطقة روستوف أون دون في جنوب روسيا، بحسب ما كشف مدير المؤسسة إيريك ايرابيتيان لوكالة فرانس برس.

وقد ولد هذا الأسد الببري الذي أطلق عليه اسم «تسار» قبل شهرين ونصف الشهر، وهو ثمرة تزاوج بين النمرة «أميرة» الوحيدة في هذه الحديقة الصغيرة، والأسد «قيصر».

وأوضح إيريك ايرابيتيان، أن «الحيوانين كانا يعيشان جنباً إلى جنب منذ فترة طويلة.. ولم يكن أمام النمرة خيار آخر».

والأسود الببرية هي حيوانات نادرة جداً وفرص ولادتها في بيئة برية شبه معدومة، إذ أن النمور تعيش عادة في آسيا، والقارة الأفريقية هي الموطن الطبيعي للأسود.

وذكر ايرابيتيان أن «عدد الأسود الببرية في العالم لا يتخطى حاليا العشرين».

ويتغذى الأسد الصغير في الحديقة من حليب الماعز، ولا يتخطى حجمه حالياً حجم «هر» كبير، لكنه عندما ينمو يصبح أكبر من والديه.