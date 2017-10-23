السعودية تنفي صحة تقرير عن زيارة أحد مسؤوليها إسرائيل



تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017 الرياض (وام) نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن زيارة أحد المسؤولين في المملكة لإسرائيل سراً، مؤكداً أن التقرير عار عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة. وقال المصدر في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء أمس: «إن المملكة العربية السعودية كانت دائماً واضحة في تحركاتها واتصالاتها، وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن». ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحقيقة فيما تنقله، مؤكداً أنه «لن يتم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات والأخبار المعروفة أهدافها، ومَن وراءها، ولن يتم التعليق عليها مستقبلاً، ولا على ما يروجه الإعلام الكاذب المعادي تجاه المملكة ومسؤوليها في هذا الخصوص».