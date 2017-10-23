إحالة متهمين بالتحضير لاعتداءات في البحرين على القضاء العسكري

المنامة (بنا)

أحالت السلطات البحرينية مجموعةً من المتهمين بالتحضير لشن هجمات على القوات المسلحة، على القضاء. وصرح رئيس القضاء العسكري العميد حقوقي يوسف راشد فليفل بأن الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، وفي خطوة استباقية، تمكنت من خلال ما ورد إليها من معلومات، وما قامت به من أعمال البحث والتحري والمراقبة، من القبض على خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين، وقد خلصت النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين في هذه القضية إلى المحكمة العسكرية المختصة.

والقانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تعديل قانون القضاء العسكري لسنة 2002، قد نصّ على اختصاص القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين في نظر أي من الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين، أو الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات قوة دفاع البحرين والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما يرتبط بها من جرائم أخرى.