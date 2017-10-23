عبد الله الثاني: المصالحة الفلسطينية خطوة مهمة لتحريك مساعي السلام



تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017 جمال إبراهيم (عمّان) أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اتفاق المصالحة الفلسطيني، يشكل خطوة مهمة في دفع مساعي تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف خلال مباحثات أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في عمّان، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وجوهر الصراع في المنطقة، وهي دوماً على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة. وعقب المباحثات، قال عباس «نحن والأردن حريصون على المصالحة الفلسطينية، وحريصون على أن تنجح ضمن الإطار الذي ورد في الاتفاق، وهو أن يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد ونظام واحد، وأن تتمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة نشاطها وعملها في غزة كما تمارسه في الضفة الغربية».