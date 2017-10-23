5 رؤساء أميركيين سابقين في حفل موسيقي خيري

تكساس، الولايات المتحدة (أ ف ب)

صعد آخر 5 رؤساء أميركيين معاً إلى المسرح في تكساس خلال حفلة موسيقية خيرية، تهدف إلى جمع التبرعات لضحايا الأعاصير التي ضربت جنوب البلاد ومنطقة الكاريبي. وقد غنى باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجورج بوش الأب وجيمي كارتر النشيد الوطني الأميركي، قبل أن يجلسوا في الصف الأمامي لمتابعة الحفلة الموسيقية التي حملت عنوان «من صميم القلب: نداء أميركا الموحدة».

سمحت مبادرة الرؤساء الخمسة، وهم 3 ديموقراطيين وجمهوريان، بجمع 31 مليون دولار من 80 ألف متبرع، وهو مبلغ سيذهب إلى ضحايا أعاصير هارفي وإيرما وماريا الأخيرة، على ما قالت مصادر. ولم يحضر الرئيس الحالي دونالد ترامب الحفلة إلا أنه أرسل شريط فيديو وصف فيه الحدث بأنه «رائع» و«مجهود حيوي». وقال أوباما في شريط مسجل في مطلع الحفلة بتكساس «بصفتنا رؤساء سابقين أردنا أن نساعد مواطنينا على البدء بالنهوض». وقال جورج دبليو بوش «الناس هنا جرحوا، لكن كما قال أحد سكان تكساس يوماً: في تكساس الحب متوافر أكثر من المياه». وأكد كارتر «لنعمل معاً لنجعل أميركا أمة متطوعين أعظم». وافتتحت فرقة موسيقى الكانتري «لي جرينوود» الحفلة مع أغنيتها «براود تو بي أميركين» (فخور بأن أكون أميركياً)، وتبعه روبرت ايرل كين، وستيفاني كايل وسام مور. وأطلت الفنانة ليدي جاجا من دون أن تكون مشاركتها معلنة، مشيرة إلى أنها ستتبرع بمليون دولار.