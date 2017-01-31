«كتكوت ملكي» يستعد للنجومية على «الويب»

ولينجتون (د ب أ)

قالت وزارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا أمس، إن «كتكوتاً ملكياً» جديداً يستعد ليكون نجماً أمام كاميرا ويب تبث مباشرة من عش لطيور القطرس «الباتروس» في شبه جزيرة أوتاجو.

وللعام الثاني، تبقى كاميرا ويب مثبتة على عش لطيور القطرس الملكية في مستعمرة لهذه الطيور بالقرب من دونيدن في الجزيرة الجنوبية. وحققت كاميرا الويب نجاحاً مفاجئاً العام الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من مليون تفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بينها أكثر من 600 ألف مشاهدة على يوتيوب.

وشاهد معجبون من أنحاء العالم الكتكوت «موانا» وهي تنمو من مجرد كرة من الريش حتى الطيران من العش في سبتمبر متوجهة إلى مياه أميركا الجنوبية.

وقالت نيكولا توكي، مفوضة الأنواع المعرضة للانقراض في وزارة الحفاظ على البيئة: «نشعر بسعادة غامرة بسبب استجابة المتابعين من نيوزيلندا وأنحاء العالم إزاء كتكوت الباتروس». ويعد استخدام كاميرات الويب مستحدثاً بالنسبة للوزارة، بما يسمح بعرض بعض الجهود للحفاظ على الطيور البحرية العملاقة أمام العالم. وقالت توكي «لدينا جميعاً آمال معقودة، حيث يواجه الكتكوت الجديد مجموعة كبيرة من التحديات في شهوره الأولى، من بينها قسوة الطقس، والاعتماد على الأبوين في توفير الغذاء الكافي لتجاوز الشتاء، وتهديدات من حيوان «القاقم» (ابن عرس) الصغير المفترس وآفات أخرى».