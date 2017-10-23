تراجع ودائع الأجانب غير المقيمين بالبنوك القطرية خلال سبتمبر



تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017 أبوظبي (مواقع إخبارية) أظهرت الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي تراجع ودائع الأجانب غير المقيمين بالبنوك المحلية خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 4.17% على أساس شهري، بما يعادل 6.21 مليار ريال (1.65 مليار دولار). ووفق الميزانية الشهرية التي صدرت أمس الأحد، فقد بلغت ودائع الأجانب نحو 142.77 مليار ريال (37.87 مليار دولار)، مقابل قيمتها في أغسطس السابق البالغة 148.98 مليار ريال (39.52 مليار دولار). وبلغت موجودات البنوك القطرية، وفقاً لموقع مباشر المالي خلال سبتمبر الماضي، 1336.7 مليار ريال، مقابل 1317.7 مليار ريال في أغسطس بنمو نسبته 1.4%. وتشهد ودائع الأجانب في البنوك القطرية تراجعاً منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتهم الدبلوماسية مع قطر لدعمها الإرهاب. يشار إلى أن المصارف القطرية قد فقدت 35.6 مليار ريال منذ نهاية مايو وحتى أغسطس الماضي من الودائع الأجنبية؛ لذا لجأت الحكومة إلى زيادة ودائع القطاع الخاص، لتبلغ في الفترة نفسها 95 مليار ريال.