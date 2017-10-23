وكالة أوروبية: تدهور حاد في الاقتصاد القطري

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس، للتصنيف الائتماني، أمس الأحد، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام تظهر تدهوراً حاداً في اقتصاد قطر، بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

وأضافت الوكالة، في تقرير حديث لها، أن نمو الاقتصاد القطري تراجع على أساس سنوي بنهاية سبتمبر ليسجل 0.6% منخفضاً من 2.5% على أساس سنوي في الربع الأول. وأشارت إلى تباطؤ قطاع النفط والغاز، بعد خفض إنتاج النفط المتفق عليها من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». ولفت التقرير إلى تراجع القطاع غير الهيدروكربوني بسبب القيود المفروضة على الواردات ما أدى إلى تعطل النشاط، حيث بلغ النمو 3.9% على أساس سنوي، منخفضا من 5.2% على أساس سنوي في الربع الأول. وقالت «كابيتال إيكونوميكس»: البنوك القطرية لا تزال تكافح لتسديد ديونها الخارجية. وقبل أسابيع، أعلنت الحكومة القطرية عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص التي تضررت بسبب الأزمة.

وتوقع «بنك أوف أميركا» نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري حال سحب دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروضاً أخرى وفقا لوكالة «رويترز»، فيما كشف مصرفيون وصناديق تحوط أن الاحتياطيات المالية لهذا البلد الخليجي الصغير لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال في الأجل الطويل.