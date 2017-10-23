«وول ستريت جورنال»: قطر تبيع مزيداً من السندات لإنقاذ اقتصادها

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، إن وزير المالية القطري اجتمع مع مديري صناديق السندات في لندن لتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة لتعزيز الشؤون المالية للبلاد، وتحويل مليارات الدولارات إلى البنوك المحلية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها أمس أن الحكومة القطرية باعت المزيد من السندات لتعزيز احتياطاتها بسبب الخسائر التي تعانيها جراء مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ودول أخرى، منذ 5 أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر قررت تغيير سياستها المالية بشكل مفاجئ عبر مضاعفة أصول النقد الأجنبي خلال الشهر الحالي، وهو ما يُثير ترقب المستثمرين مع استعداد الدوحة لبيع سندات دولية جديدة.

وأكدت الصحيفة إلى أن البنك المركزي القطري أعلن عن هذا التحول المفاجئ بناءً على نصيحة فنية من قبل صندوق النقد الدولي كان قد قدمها للدوحة في 2011.

ونقلت عن مصادر بالصندوق أن إعلان الدوحة اتخاذ هذا القرار أثار دهشة صندوق النقد الدولي.

كان البنك المركزي القطري قد ضخ ما يقرب من 40 مليار دولار إلى إجمالي الاحتياطي النقدي لمواجهة نزف الخسائر التي تكبدها منذ أن قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، علاقاتها مع قطر في 5 يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب.