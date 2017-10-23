«مودرن ديبلوماسي»: نظام الدوحة يهتم بالمظاهر وليس الحقائق لتحسين صورته

دينا محمود (الاتحاد)

«الحقائق هي التي تُهم، وليس المظاهر إذا تعلق الأمر بتحسين السمعة على الساحة الدولية»، تلك هي «الحقيقة البسيطة» التي قالت وسائل إعلام غربية، إن قطر تتجاهلها خلال محاولاتها المحمومة للتنصل من أدران دعمها للإرهاب، ورعايتها لأبواق التطرف ودعاة الكراهية.

العبارة وردت في مقال للكاتبة الأميركية كارولين هولمُند، حمل عنوان «الدروس التي يجب أن تتعلمها قطر من فشلها في الأمم المتحدة»، وخُصِصَ للحديث عن الخسارة المدوية التي مُنيت بها الدوحة قبل أقل من أسبوعين، على صعيد محاولتها الفوز برئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، والتي انتهت بدحر المرشحة الفرنسية أودري أزولاي لمنافسها القطري حمد الكواري، في الانتخابات التي جرت لتحديد المدير العام الجديد لهذه المنظمة الدولية.

وتعتبر الكاتبة في مقالها - الذي نشره موقع «مودرن ديبلوماسي» الأوروبي المتخصص في تناول شؤون السياسة الدولية - أن الهزيمة القطرية في هذا الصدد تشكل «تذكيراً صارخاً» بعدم اكتراث النظام الحاكم في الدوحة، بضرورة الاهتمام بالحقائق الفعلية على الأرض وليس المظاهر، إذا ما كان هذا النظام يسعى لتحسين سمعته أمام دول العالم الأخرى في ظل حالة العزلة التي يواجهها في الوقت الراهن على الساحتين الخليجية والعربية.

وفي إشارة إلى فداحة الخسائر الدبلوماسية القطرية في هذا الصدد، أشارت هولمُند إلى أن الدوحة ظلت «تحشد الضغوط على مدى عامين - وبشدة - لتأمين فوز مرشحها.. بمنصب المدير العام (لليونسكو)، فقط لتراه يخسر.. أمام المرشحة الفرنسية».