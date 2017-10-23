«تمويل الجماعات الإسلامية في أوروبا» في ندوة بالعاصمة الإسبانية

باريس (الاتحاد)
تُنظم جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي، وبالتعاون مع المعهد الدولي لمناهضة العنف، ندوة بعنوان «تمويل الجماعات الإسلامية في أوروبا: أسبابه، نتائجه ومستقبله؟»، وذلك يوم بعد غد الأربعاء بمقر ممثلية المفوضية الأوروبية في مدريد.
وتناقش الندوة ثلاثة محاور، حيث يُركز المحور الأول على أسباب تمويل «الجماعات الإسلامية» في أوروبا وأغراضه والهدف منه، فيما يتناول المحور الثاني نتائج تمويل «الجماعات الإسلامية» في أوروبا، ويركز المحور الثالث على مستقبل ومصير تمويل «الجماعات الإسلامية» في أوروبا.
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وأوضح نضال شقير رئيس جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي، أنّ لهذه الندوة أهمية كبيرة فهي جزء من حملة أطلقتها الجمعية منذ قرابة العامين، وتهدف إلى وضع خريطة طريق لمحاربة التنظيمات الإرهابية في أوروبا.
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وقال إنه يمكن القول إنّ هذه الندوة ستناقش بشكل أساسي كيفية وضع آلية لتجريم تمويل «الجماعات الإسلامية»، وبالتالي معاقبة الجهات والأشخاص الذين يمولون تلك الجماعات وتحميلهم المسؤولية القانونية عن الأعمال الإرهابية التي تقام من خلال الأموال أو الدعم الذي يقدمونه.