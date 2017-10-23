«تمويل الجماعات الإسلامية في أوروبا» في ندوة بالعاصمة الإسبانية

باريس (الاتحاد)

تُنظم جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي، وبالتعاون مع المعهد الدولي لمناهضة العنف، ندوة بعنوان «تمويل الجماعات الإسلامية في أوروبا: أسبابه، نتائجه ومستقبله؟»، وذلك يوم بعد غد الأربعاء بمقر ممثلية المفوضية الأوروبية في مدريد.

وتناقش الندوة ثلاثة محاور، حيث يُركز المحور الأول على أسباب تمويل «الجماعات الإسلامية» في أوروبا وأغراضه والهدف منه، فيما يتناول المحور الثاني نتائج تمويل «الجماعات الإسلامية» في أوروبا، ويركز المحور الثالث على مستقبل ومصير تمويل «الجماعات الإسلامية» في أوروبا.

يُقدّم الندوة نضال شقير، رئيس جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي، ويُشارك فيها كل من آنا سورا، نائب في البرلمان الإسباني، المتحدثة باسم لجنة التعاون الدولي للإنماء. خوسيه سيبيدا، عضو مجلس الشيوخ الإسباني، عضو في الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا «ممثل إسبانيا». جاك ميارد، عضو شرف في البرلمان الفرنسي، عضو سابق في لجنة الشؤون الخارجية. البرت كارماس، منسق أوروبا في « مرصد منع الأعمال العنيفة المتطرفة »، محمد أحسيسن، سكريتير لجنة التواصل في الحزب الاشتراكي الكتالوني. كريم إفراك، عضو مؤسس لفيديرالية المسلمين الجمهوريين في فرنسا. كوين متسو، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي.

وأوضح نضال شقير رئيس جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي، أنّ لهذه الندوة أهمية كبيرة فهي جزء من حملة أطلقتها الجمعية منذ قرابة العامين، وتهدف إلى وضع خريطة طريق لمحاربة التنظيمات الإرهابية في أوروبا.

وأضاف «ما يميز هذه الندوة أنها ستركز على خطورة تمويل «الجماعات الإسلامية» في أوروبا، وبالتالي تطرح هذه الإشكالية بشكل جدي مع مسؤولين ومشرعين من إسبانيا، فرنسا وبلجيكا، وكلها دول عانت مؤخراً من آفة الإرهاب المرتبط بـ «الجماعات الإسلامية».

وقال إنه يمكن القول إنّ هذه الندوة ستناقش بشكل أساسي كيفية وضع آلية لتجريم تمويل «الجماعات الإسلامية»، وبالتالي معاقبة الجهات والأشخاص الذين يمولون تلك الجماعات وتحميلهم المسؤولية القانونية عن الأعمال الإرهابية التي تقام من خلال الأموال أو الدعم الذي يقدمونه.