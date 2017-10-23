الجبير: المشاورات مستمرة بشأن الخطوة المقبلة تجاه أزمة قطر

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دعوات قطر المتكررة للحوار غير المشروط مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، محاولات جوفاء لتجاوز خطاياها في حق دول المنطقة، وأوضح معاليه في تغريدة على موقع «تويتر» مساء أمس «دعوات الشقيق المرتبك المتكررة للحوار الغير مشروط محاولات جوفاء لتجاوز خطاياه في حق جيرانه والمنطقة»، موضحاً «أساس الحوار سجله الأسود وإطاره المطالب الـ 13». من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أنه بحث مع نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، الخطر الإيراني على المنطقة ومستجدات الأزمة القطرية وكيفية مواجهة الإرهاب والتطرف. وقال الجبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس الأحد، في الرياض، رفقة نظيره الأميركي، إن بلاده تتشاور مع الإمارات والبحرين ومصر بشأن الخطوة المقبلة تجاه الأزمة القطرية.

ونوه الجبير بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة في كل المجالات. من جانبه، قال ريكس تيلرسون، خلال المؤتمر الصحفي، إن «زيارتي الثالثة للرياض تؤكد عمق العلاقات بين البلدين»، مؤكداً «سنعمل على تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن القمة الأميركية - السعودية». وأبدى الوزير الأميركي اهتمامه بنزع فتيل الأزمة مع قطر، وإعادة الوحدة الخليجية، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن ستبقى على علاقات قوية مع جميع الدول الخليجية في لحل الأزمة. على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية الأميركي إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس قادماً من المملكة العربية السعودية، وقالت تقارير إعلامية، إن وزير الخارجية الأميركي سيبحث مع المسؤولين القطريين في الدوحة الأزمة الخليجية. والتقي تيلرسون مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وقال تيلرسون عقب اللقاء «الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء أزمة قطر مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب»، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن تدعم مساعي الكويت لحل الأزمة.