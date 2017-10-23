أمل عبد الله (طرابلس)

اتهم الناطق باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، النظام القطري بنقل مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي موجودين في سوريا إلى ليبيا. وقال إن الدوحة مستمرة في تمويل المجموعات الإرهابية في ليبيا.

وأشار في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» إلى أن «المجموعات الإرهابية الموجودة على الأراضي الليبية أصبحت تتجمع في الآونة الأخيرة. وقد شرع تنظيم داعش وخلايا الإخوان، وتنظيم القاعدة بتأسيس تحالف من أجل نشر التطرف».

كما أكد أن قطر تلعب دوراً في نقل الدواعش والإرهابيين من سوريا والعراق إلى ليبيا والسودان وحدود مصر، مؤكداً أن قطر هي من ستخسر في النهاية وستدفع ثمن دعمها للإرهاب.

جاء ذلك فيما أعلنت مصادر أمنية متطابقة بسرت أنه تم نشر نقاط تفتيش عسكرية تابعة لقوة حماية سرت وذلك بعد ورود معلومات حول تسلل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي إلى وسط وضواحي المدينة. واتهمت مصادر أمنية وعسكرية ليبية النظام القطري بتحريك مسلحي داعش بهدف الحؤول دون تهدئة الأوضاع في البلاد التي تمر بأزمة طاحنة منذ سبعة أعوام ساهمت قطر في تأجيجها عبر دعم الإرهاب بالمال والسلاح والتحريض الإعلامي.