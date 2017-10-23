الفلبين: اشتباكات شرسة مع إرهابيين في ماراوي

مدينة ماراوي، الفلبين (رويترز)

خاضت القوات الفلبينية حرب مدن شرسة أمس مع فلول تحالف من الإرهابيين الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، في حين يسعى الجيش لإنهاء أكبر أزمة أمنية تشهدها البلاد منذ سنوات. ويقاتل عدد يقدر بنحو 30 شخصاً، بعضهم مسلحون وبعض أفراد أسرهم، متحصنين بمبنى من طابقين قرب بحيرة لاناو في مدينة ماراوي ويبدو أنهم مستعدون للقتال حتى الموت وفقاً لما ذكره نائب قائد العمليات. وقال الكولونيل روميو براونر في مؤتمر صحفي «هناك مبنى واحد وهم بداخله»، وأضاف «أعتقد أن هؤلاء من قرروا القتال حتى النهاية». وقال براونر، إن الجنود يستخدمون مكبرات الصوت لحثهم على الاستسلام، وتوقع أن يستمر القتال حتى منتصف الليل.

وفاجأ حصار ماراوي الفلبين وأثار مخاوف أوسع نطاقاً من أن يكون أنصار «داعش» قد تعلموا كيفية الانتشار في المناطق المسلمة الفقيرة في جزيرة مينداناو واستخدام الغابات والجبال كمنصات لشن هجمات.

وحقق الجيش مكسباً كبيراً الأسبوع الماضي بقتله إسنيلون هابيلون أمير «داعش» في جنوب شرق آسيا وعمر الخيام ماوتي زعيم جماعة ماوتي المتشددة. وقال براونر، إن السلطات تعتقد أن عناصر أجنبية موجودة ضمن المجموعة التي مازالت تقاتل، ومن الواضح أن هناك فراغاً في القيادة الآن. وقتل أكثر من ألف بالصراع أغلبهم من الإرهابيين.