تركيا تعتقل فتاة بلجيكية شاركت بنشاط إرهابي

بروكسل (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة في بروكسل أمس أنّ فتاة بلجيكية تبلغ 14 عاماً اعتُقلت في تركيا مع طفلها حديث الولادة، وذلك بعد أن كان فُقد أثرها منذ نهاية مايو وتم الاشتباه بانضمامها إلى مجموعة إرهابية في سوريا. وقالت المتحدثة باسم النيابة إنّ الفتاة التي اعتُقلت بتركيا في 10 أكتوبر، باتت «موجودة على الأراضي البلجيكية منذ صباح» السبت. وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أنّ الفتاة المتحدرة من منطقة اوكل في بروكسل، غادرت بلجيكا في أواخر مايو، وكانت حاملاً بطفلها، متوجهةً إلى سوريا بصحبة رجل متطرف وابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات.

واستنادًا إلى تقارير إعلامية، فإنّ الفتاة تدعى «فردوس س.»، وقد أنجبت مولودها في بداية أكتوبر في تركيا، حيث تم القبض عليها.

وأوضحت المتحدثة باسم النيابة في بيان، أنّ الفتاة وطفلها «موجودان بالمستشفى، وأن الطفل بحالة جيّدة وأن والدته لا تزال تحت الرعاية.

ويثير وجود أطفال بلجيكيين في معسكرات الإرهابيين في سوريا قلق البلد الأوروبي الذي يعتبر إلى جانب فرنسا، واحداً من أكثر البلدان المعنية بهذه الظاهرة.