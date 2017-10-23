40 قتيلاً بغارة أميركية على معسكر لـ «داعش» في أفغانستان

كابول (وكالات)
أسفر قتال داخلي بين فصيلين من حركة طالبان في إقليم هيرات عن مقتل 50 من عناصر الحركة، حسبما صرح مسؤول محلي. وقال المسؤول إن المعارك دارت بين مسلحين موالين لزعيم «طالبان» الملا هيبة الله وآخرين موالين للقيادي في الحركة الملا رسول بمنطقة شينداند ليل السبت الأحد. وأضاف أن فصيل هيبة الله خسر أكثر من 30 من عناصره، بينما أصيب 15 من الجانبين. وكان انقسام قد وقع في صفوف «طالبان»، وبدأ اقتتال حول السيطرة على الحركة في أعقاب إعلان وفاة زعيم الحركة السابق الملا محمد عمر وتولي الملا أختر محمد منصور في يوليو من عام 2015. وكان ثمانية عناصر من حركة طالبان قد لقوا حتفهم في أبريل الماضي في أشتباكات بين الفصيلين في المنطقة نفسها.
إلى ذلك، قتل نحو 40 مسلحاً في قصف جوي أميركي استهدف معسكراً لتدريب الانتحاريين في إقليم ننجرهار. وذكرت قيادة الشرطة الإقليمية أن 40 شخصاً على الأقل، من بينهم مدربان بتنظيم «داعش» والعديد من الانتحاريين، قتلوا في القصف. وذكرت قيادة الشرطة أنه تم تدمير العديد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، التي تخص الجماعة الإرهابية التي لم تعلق على التقرير حتى الآن.
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وقال مسؤول في هلمند للقناة «لم تعد طالبان قادرة على مواجهة قوات الأمن في هذا الإقليم.. إذا لم تنضم طالبان لعملية السلام، فسيتم تدميرها..». غير أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
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إلى ذلك، يرى محللون أن تصاعد الهجمات الدامية على أهداف أمنية في أفغانستان يشكل عرضاً للقوة تمارسه «طالبان» ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويهدف في الوقت نفسه إلى إحباط القوات المحلية.وفي ثلاث من الهجمات الأربع الكبيرة التي شنت منذ الثلاثاء الماضي على مراكز للجيش أو الشرطة، استخدم المتمردون عربات هامفي العسكرية الخفيفة بعدما فخخوها بمتفجرات وأسلحة سبق أن استولوا عليها من قوات الأمن.
وكان ترامب أعلن في الصيف أن القوات الأميركية ستبقى في أفغانستان حتى إشعار آخر من دون أن يحدد مهلة زمنية، على أن يتم نشر مزيد من الجنود.