بنجلاديش تستعد لزيادة كبيرة في أعداد الروهينجا الوافدين إليها

تكناف، بنجلاديش (وكالات)
أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أمس أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة فروا من ميانمار إلى بنجلاديش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين الشمالية في أغسطس. ويأتي الإعلان في وقت تستعد فيه السلطات في بنجلاديش للتعامل مع زيادة جديدة محتملة في أعداد الروهينجا الوافدين إليها، حيث يعتقد أن الآلاف من الأقلية المسلمة عالقون على الحدود بانتظار العبور إليها. وأمس، أعلنت مجموعة التنسيق بين القطاعات التي تقودها الأمم المتحدة والتي تدير الجهود الإنسانية، أن تقديراتها تشير إلى أن 603 آلاف لاجئ عبروا من راخين إلى بنجلاديش منذ 25 أغسطس.
وأفاد التقرير أنه «تم التحقق من حركة أكثر من 14 ألف لاجئ جديد عبروا الحدود خلال الأسبوع الفائت».
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ومذاك، تراجع تدفق اللاجئين إلى بنجلاديش، لكن هيئات إغاثية ومسؤولين ذكروا أن 200 شخص عبروا نهر ناف الذي يفصل البلدين. وقال جاشيم اودين المتطوع في صفوف المنظمة الدولية للهجرة، إن «من يصلون يخبروننا أن هناك آلاف العالقين على الضفة الأخرى لنهر ناف». ووصف اللاجئون الواصلون أمس مشاهد من العنف في قراهم في راخين ونقص الطعام الذي دفع غالبية السكان للهرب. وقالت ياسمين، التي فضلت إعطاء اسمها الأول فقط «بالكاد كان لدينا طعام في آخر 10 - 15 يوماً. لقد احرقوا منزلنا. لم يكن لدينا أي خيار سوى الهرب».
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ورغم ما كان بحوزة أحمد من أرض زراعية، فلا تعترف ميانمار به كمواطن. ولا يحمل كل الروهينجا تقريبا الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة، وكانوا يعيشون في ميانمار قبل النزوح الأخير أي جنسية رغم أن كثيرين يقولون إن عائلاتهم تعيش في البلاد منذ أجيال.
كما تنوي ميانمار توطين أغلب اللاجئين العائدين إلى ولاية راخين في «قرى نموذجية» لا في المناطق التي كانوا يعيشون فيها من قبل، وهو نهج سبق أن انتقدته الأمم المتحدة، باعتباره وسيلة لإنشاء مخيمات دائمة فعلياً.