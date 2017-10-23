مدريد تحث شعب كتالونيا على تجاهل تعليمات الانفصاليين

برشلونة (وكالات)

حثت مدريد أمس الكتالونيين على تجاهل تعليمات قيادة الإقليم الانفصالية وإطاعة أوامر الحكومة المركزية. فيما تستعد حكومة كتالونيا للرد على إجراءات مدريد القاضية بحل سلطاتها وبرلمانها. وعلى وقع قضية كتالونيا، بدأ إقليمان غنيان في شمال إيطاليا التصويت أمس في استفتاءين على الحكم الذاتي الأمر الذي قد يثير توترات إقليمية في أوروبا. وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في تصريحات نشرتها صحيفة فرنسية أمس، من أن أزمة كتالونيا يمكن أن تؤدي إلى «تفكك خطير» معبرا عن أمله في أن تسمح الانتخابات التي أعلنت عنها مدريد إلى «توضيح الوضع».

وحثت الحكومة الإسبانية أمس شعب كتالونيا على قبول الحكم المباشر من مدريد وتجاهل تعليمات قيادة الإقليم الداعية للانفصال بمجرد إزاحتها من السلطة. وجاءت رسالة أمس بعد يوم من اتخاذ مدريد خطوة دستورية غير مسبوقة بإقالة حكومة كتالونيا كإجراء أخير لإحباط حملة الاستقلال وتهدئة المخاوف من حدوث اضطرابات ومشكلات اقتصادية في قلب منطقة اليورو.

ورفض كارلس بودجمون رئيس كتالونيا القرار الذي ينفذ في وقت لاحق الأسبوع الجاري كما دفع القرار عشرات الآلاف من المؤيدين للاستقلال إلى التظاهر في شوارع برشلونة أمس الأول.

وقالت كارمي فوركادل رئيسة برلمان كتالونيا، إنها لن تقبل قرار مدريد واتهمت رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي بشن «انقلاب».