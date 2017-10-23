تيلرسون يطالب «الميليشيات الإيرانية» بمغادرة العراق

الرياض (وكالات)

دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في الرياض أمس، «الميليشيات الإيرانية» إلى مغادرة العراق مع اقتراب حسم المعركة مع تنظيم «داعش»، مؤكدا أن تحسن العلاقات بين السعودية والعراق «ضروري» لتعزيز الأمن الجماعي ونمو العلاقات الأميركية مع كلتا الدولتين.

وجاءت الدعوة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في ختام زيارة للرياض، حضر خلالها حفل إطلاق مجلس تنسيقي بين المملكة السعودية والعراق، وقال تيلرسون «بالطبع هناك ميليشيات إيرانية، والآن بما أن المعركة ضد تنظيم داعش شارفت على نهايتها، فإن على تلك الميليشيات العودة إلى موطنها، على جميع المقاتلين الأجانب العودة إلى مواطنهم».وطالب أيضا الدول والشركات الأوروبية التي تقيم «علاقات تجارية مع الحرس الثوري الإيراني» بوقف هذه الأعمال، معتبرا أن هذه الدول والشركات «تواجه مخاطر كبيرة»، وأكد أن تحسن العلاقات بين السعودية والعراق «ضروري» لتعزيز الأمن الجماعي ونمو العلاقات الأميركية مع كلتا الدولتين.