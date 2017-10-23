الانتخابات التشريعية العراقية 12 مايو 2018

بغداد (الاتحاد)

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، يوم 12 من شهر مايو 2018 ، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية بدورتها الرابعة.

وقال نائب رئيس المفوضية كاطع الزوبعي في بيان «استناداً للمادة‏‭ ‬56‭ ‬أولاً- ‬ثانياً ‬من ‬الدستور ‬العراقي ‬والمادة ‬7 أولاً ‬من ‬قانون‭ ‬انتخاب ‬مجلس ‬النواب ‬العراقي ‬رقم (‬45 ) ‬لسنة ‬2013، والتي ‬تنص على ضرورة إجراء ‬انتخابات ‬مجلس ‬النواب ‬قبل ‬45 ‬يوماً ‬من ‬تاريخ ‬انتهاء ‬الدورة ‬الانتخابية‭ ‬السابقة، وأنه ينبغي وفقا للدستور أن يتم تحديد موعده بقرار ‬من ‬مجلس ‬الوزراء، ‬وبالتنسيق ‬مع‭ ‬المفوضية ‬العليا ‬المستقلة ‬للانتخابات ‬ومصادقة ‬البرلمان ‬عليه ‬ويصدر ‬بمرسوم‭ ‬جمهوري ‬ويعلن ‬عنه ‬بوسائل ‬الإعلام ‬كافة ‬قبل ‬الموعد ‬لإجرائها ‬بمدة ‬لاتقل ‬عن‭ ‬90‭ ‬يوما»‭‬.

وأضاف «لإكمال المفوضية أغلب الاستعدادات المتعلقة بانتخاب مجلس‏‭ ‬النواب ‬‬العراقي للعام ‬2018‬، فإن ‬مجلس ‬المفوضين ‬في ‬مفوضية ‬الانتخابات‭ ‬يقترح ‬على ‬مجلس ‬الوزراء ‬أن ‬يكون ‬السبت ‬الموافق ‬12 مايو 2018 ‬هو ‬موعدا‭ ‬لإجراء ‬انتخاب ‬مجلس ‬النواب ‬العراقي ‬لدورته ‬الرابعة‭‬.