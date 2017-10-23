الانتخابات التشريعية العراقية 12 مايو 2018

بغداد (الاتحاد)
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، يوم 12 من شهر مايو 2018 ، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية بدورتها الرابعة.
وقال نائب رئيس المفوضية كاطع الزوبعي في بيان «استناداً للمادة 56 أولاً- ثانياً من الدستور العراقي والمادة 7 أولاً من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45 ) لسنة 2013، والتي تنص على ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وأنه ينبغي وفقا للدستور أن يتم تحديد موعده بقرار من مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومصادقة البرلمان عليه ويصدر بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد لإجرائها بمدة لاتقل عن 90 يوما».
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