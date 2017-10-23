محمد بن راشد يعلن اكتمال الحياة الذكية في دبي

دبي (الاتحاد)

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مبادرة الثروة الرقمية والحفاظ عليها وتأمينها من خلال شهادات دبي الرقمية.

كما أطلق سموه استراتيجية إنترنت الأشياء بهدف تشجيع المؤسسات والهيئات الحكومية على الانضمام إلى منظومة التحول الرقمي الذكي في الإمارة، وكذلك تحقيق أهداف خطة دبي الذكية 2021 في التحول نحو حكومة خالية تماماً من المعاملات الورقية.

وقال سموه: «صناعة المستقبل في دولة الإمارات أثمرت بناء منظومة رقمية أصبحت جزءاً استراتيجياً من ثرواتنا الوطنية في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وهذه المنظومة الرقمية من بنية تحتية ذكية وبيانات، هي ثروة، على الجميع الحفاظ عليها».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية الاستفادة من أحدث ما وفرته التكنولوجيا من حلول بهدف تسريع وتيرة الإنجاز في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وإيجاد المقومات الكفيلة بتعزيز البيئة الآمنة، بما في ذلك من ضمانات لحماية البيانات والمعلومات في كافة مراحل التعاملات الرقمية، مبينا أن مسيرة التطوير ماضية نحو ترسيخ الريادة الإماراتية كنموذج للدول التي تستثمر في المستقبل، وتعمل على امتلاك أدواته بما يعود بالخير والنفع على المجتمع، ويؤكد له مكانته بين مصاف أكثر المجتمعات تقدماً وازدهاراً.