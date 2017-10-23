مطالبات بـ «حكومة انتقالية» في كردستان العراق

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

جددت قيادات كردية أمس، دعوتها لتشكيل حكومة انتقالية ونقل صلاحيات رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته، لرئيس برلمان كردستان أو الحكومة الانتقالية، وأبدت استعدادها لإجراء حوار غير مشروط مع الحكومة المركزية في بغداد يحكمه الدستور، بينما اعتبر الحزب الديمقراطي أن ذلك يشكل «ضحكاً على الذقون»، مستبعداً إمكانية نجاح أي مفاوضات مباشرة مع الحكومة الاتحادية من دون ضمانات دولية، في وقت قطعت قوات البيشمركة‏‭ ‬الطريق ‬الرئيسي ‬الرابط ‬بين ‬قضاء ‬سنجار ‬شمال ‬غرب ‬الموصل ‬ومحافظة ‬دهوك‭ ‬.‭ ‬

وأصدرت 32 جهة وحزباً سياسياً في إقليم كردستان أمس، بياناً مشتركاً بشأن الأوضاع السياسية الراهنة في الإقليم، وأكد البيان المشترك على استعداد الإقليم «لإجراء حوار غير مشروط على أساس الدستور وبعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع»، ورفضت الجهات والأحزاب الموقعة على البيان «تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين»، مشيرة إلى «عدم التخلي عن نتائج الاستفتاء».

وفي السياق نفسة قال ريبوار كريم، المتحدث باسم «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة» بزعامة برهم صالح لـ«الاتحاد»: «إن تشكيل حكومة كردستانية انتقالية هو «الحل الأفضل للخروج من الأزمة الراهنة»، مبينا أن ذلك يعني تصويت برلمان كردستان على سحب الثقة عن الحكومة الحالية التي ستكون غير شرعية أساساً في السادس من نوفمبر المقبل، علماً أن ذلك يتطلب موافقة 56 نائباً متأملين بمشاركة الديمقراطي والاتحاد في ذلك.

ودعا الحكومة الحالية ورئاسة الإقليم، إلى «الإقرار بالفشل في سياساتهم وطريقة إدارتهم الإقليم وفسح المجال للغير لإصلاح الأمور»، حاثاً القوى السياسية الكردستانية على «التكاتف وتغيير النهج الحالي الذي لم يجلب للإقليم والشعب الكردستاني إلا الخيبة والأزمات، لأن ذلك في صالح الجميع بما فيهم الديمقراطي والاتحاد».