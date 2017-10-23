الإمارات تبارك تحرير الرقة من قبضة «داعش» الإرهابي

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

باركت دولة الإمارات أمس، تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي عاث فساداً في «إمارته» المزعومة خلال فترة سيطرته عليها. في حين أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس، سيطرتها بشكل كامل على حقل «العمر» النفطي، في ريف دير الزور، شمال شرق سوريا، وهو أكبر حقل سوري لإنتاج النفط.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، موقف دولة الإمارات المبدئي المناهض للتطرف وللإرهاب الذي تدينه بأشكاله وصوره كافة، وتدعو إلى تجفيف منابعه.

وقال البيان إن تطهير الرقة من يد تنظيم «داعش» الإرهابي، هو تطور إيجابي مهم في طريق التصدي للإرهاب والوحشية التي انتهجها التنظيم خلال الأعوام الماضية على المواطنين في مدينة الرقة، وتشهد على ذلك ممارسات التنظيم الهمجية والوحشية وسقوطه الأخلاقي المدوي.

وأعربت الوزارة عن دعمها للتقدم الحاسم والواضح في طريق القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي والذي يعد خطوة رئيسية ضمن الجهود القائمة لدحر الإرهاب، وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن الحرب الحضارية ضد التطرف والإرهاب مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة، داعية إلى استمرار تضافر الجهود في شتى أبعاد هذه المواجهة الضرورية.