توحيد المنظومة التعليمية يحقق أفضل الممارسات والاستفادة من الخبرات

حوار: ابراهيم سليم

قال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم إن الخطط الأخيرة لتوحيد المنظومة التعليمية في جميع المدارس الحكومية الإماراتية، تهدف إلى البناء على النجاح الذي تحقق في مجلس أبوظبي للتعليم «المعروف حالياً بدائرة المعرفة والتعليم» والوزارة، وتعميم أفضل الممارسات والاستفادة من الخبرات للنظام التعليمي كاملاً.

وأكد معاليه في حوار مع الاتحاد «أن ترخيص» القيادة المدرسية «لمديري ومديرات المدارس سيكون بنسبة 100% بحلول 2020، وتم اعتماد 100 ساعة تدريبية لكل معلم خلال السنة الأكاديمية، وأن 16 ألف معلم استفادوا من برامج التدريب المتنوعة، كما جرى تحويل 108 مدارس إلى مدارس متعلمة، وتم تجهيز 73 مختبراً للروبوت على مستوى دبي والمناطق الشمالية و5 مختبرات للتصنيع الرقمي، مؤكداً شمولية التعلم الذكي على جميع مدارس الدولة وحواسب لـ375 مدرسة حتى الآن.

وأشاد معاليه بدعم القيادة الرشيدة، والتي تطمح أن يكون أبناؤهم قادرين على تحقيق الأحلام التي يتمنونها، وتأكيدهم على أهمية المعلم ودوره وتقديره، وأشار إلى وجود خطة للاهتمام بالتعليم التقني والمهني وتنمية المهارات لدى الشباب بما يمكنهم من إيجاد خيارات في مسارات التعليم الجامعي.

وأوضح أن الوزارة تتبنى عدداً من الأولويات التعليمية والتي تشمل: «تنفيذا محكما لنموذج المدرسة الإماراتية وتعميمه، وتوفير برامج الدعم الأكاديمي للمدارس لتمكينها من تحقيق أهداف نموذج المدرسة الإماراتية، والاستثمار الأمثل في المعلم «استقطاباً وتنميةً مهنية وتدرجاً وظيفياً»، والاستثمار الأمثل للموارد المالية للتعليم وتوجيهها لتحقيق أهداف المدرسة الإماراتية، والتركيز على الاستدامة الوطنية للتنمية عبر توسع نوعي في برامج العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي. وفيما يتعلق بالواقع التعليمي في البلاد مستقبلاً، أكد معاليه، أن العمل المشترك عبر المنظومة الموحدة سيسرع في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية المتعلقة بجودة التعليم العام والتعليم العالي، وطبيعة المستقبل الذي تصبو له الإمارات معروف للجميع (المركز الأول)، التميز والامتياز، وهذا يشمل التعليم والأهم أننا ندرك ونعمل على أساس أن مستقبلنا يصنعه التعليم.