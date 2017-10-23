«الشارقة للكتاب» يستضيف مؤتمر المكتبات

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب بالشراكة مع جمعية المكتبات الأميركية، الدورة الرابعة من مؤتمر المكتبات السنوي، الذي ينعقد يومي 8 و9 من نوفمبر المقبل، ويتضمن 26 فعالية، يتحدث خلالها 23 متحدثاً من كل من الولايات المتحدة، وأوروبا، وأفريقيا، ومنطقة الخليج.

وتسبق المؤتمر ورشة عمل مخصصة للمكتبات تعقد في 7 نوفمبر لمدة يوم واحد.

ويسعى مؤتمر المكتبات إلى الاستفادة من خبرة نخبة من أمناء المكتبات والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، بهدف ترسيخ الرؤى المتعلقة بأحدث الممارسات، والبرامج، والمشاريع، والمبادرات، المتعلقة بصناعة المكتبات، ابتداءً بإدارة الميزانية، وانتهاءً بسبل بناء مستقبل أفضل للاجئين.

ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين من جميع أنحاء العالم، لترسيخ العلاقات مع قادة صناعة الكتب حول العالم، ويترأس قائمة المتحدثين خلال المؤتمر جيم نيل، رئيس جمعية المكتبات الأميركية، وأمين المكتبة الفخري في جامعة كولومبيا، وخالد محمد إمام الحلبي، رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات.

ويتناول جيم نيل في بداية المؤتمر جملة من الموضوعات الملهمة والمحفزة للتفكير حول المكتبات ودورها في ثلاثية «التحول، والقيادة، والشرعية»، فيما يرسم خالد إمام الحلبي خريطة الطريق الإقليمي المستقبلي في جلسة بعنوان «مكتبات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل مسيرة التقدم: من التقليد إلى التحول». ويمكن للمشاركين حضور المؤتمر وورش العمل المرافقة، بالإضافة إلى التواصل في صالة أمناء المكتبات غير الرسمية، التي تفتح أبوابها لجميع أمناء المكتبات والمعلمين في مركز إكسبو الشارقة خلال فعاليات الدورة الـ36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.