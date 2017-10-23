ثلاثة شعراء عرب جمعتهم القصيدة في بيت شعر القيروان

الشارقة (الاتحاد)

استضاف بيت الشعر في القيروان، في أمسية شعرية، ثلاثة شعراء عرب، وهم: محمد الجلواح من المملكة العربية السعودية، وجميل حمادة من فلسطين، ونعيمة زايد من المغرب، ممن شاركوا في فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الأيام الشعرية العربية، الذي تنظمه جمعية «أحبك يا وطني» للثقافة والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة قرب تونس العاصمة، تحت عنوان «القصيدة تجمعنا».

وأبرزت الشاعرة جميلة الماجري مديرة بيت الشعر خلال الأمسية انفتاح بيت الشعر القيرواني على المؤسسات الثقافية التونسية والعربية، فيما تولى الشاعر شمس الدين العوني تقديم الشعراء لإلقاء قصائدهم، حيث استمع الجمهور إلى نصوص متوهجة، محملة بصور شعرية راقية، ومضامين متنوعة تراوحت بين الغزل والوجد والغربة وقضايا الوطن والأمة.

وأشاد الشعراء بالمبادرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتأسيس بيوت الشعر العربية، وعبروا عن سعادتهم الغامرة بزيارة بيت الشعر القيرواني، وبالحفاوة التي استقبلوا بها، وأبدوا إعجابهم بالبيت وبهندسته البديعة وبما يقوم به من دور حيوي في جمع شمل الشعراء والمبدعين.