«أدنوك للتوزيع» أفضل علامة للوقود والتجزئة بالدولة

أبوظبي (الاتحاد)

للعام الثالث على التوالي، تؤكد «أدنوك للتوزيع» مكانتها كعلامة تجارية رائدة في قطاع تجزئة الوقود على مستوى الدولة في حفل «جوائز العلامات العالمية» الذي تستضيفه سنوياً العاصمة البريطانية لندن.

وحصدت «أدنوك للتوزيع» جائزة «أفضل العلامات التجارية» على مستوى الدولة لعام 2017 عن فئة محطات خدمات الوقود والغاز، خلال حفل توزيع الجوائز العالمية.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «يشرّفنا هذا الفوز للعام الثالث على التوالي، فهذه الجائزة تأكيد عملي للمكانة السوقية الريادية التي تمتلكها (أدنوك للتوزيع) في دولة الإمارات، ومؤشر لقوة علامتها التجارية».

وينظّم الحفل من قبل منتدى العلامات التجارية العالمية، تعمل على تقييم أداء أبرز العلامات التجارية حول العالم من خلال ثلاثة محاور هي القيمة المادية للعلامة بنسبة 30%، وتصويت الجمهور بنسبة 30%، والأبحاث التسويقية الاستهلاكية بنسبة 40%.

وسبق للعديد من الشركات العالمية أن فازت بجائزة «أفضل العلامات التجارية»، بما في ذلك شركات «أبل»، و«ليجو»، و«لوي فيتون»، و«ماكدونالدز»، و«نستلة»، و«سامسونج».