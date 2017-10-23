دول خليجية ترفع الحظر عن حاصلات زراعية مصرية

القاهرة (رويترز)

قالت وزارة الزراعة المصرية أمس، إن البحرين والكويت والإمارات قررت رفع الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وكانت الإمارات قررت في أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظرت السعودية في يوليو استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات مبيدات حشرية.

وقال حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، إن السعودية رفعت الحظر على واردات الفراولة قبل شهر تقريباً بعد زيارة وفد من المملكة إلى القاهرة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان: «يجري حالياً دراسة وقف المُصَدر وليس الدولة المستورد منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها».

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنوياً. ويبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية المصرية من أول سبتمبر حتى نهاية أغسطس.