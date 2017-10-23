الحرب على السكر

نيويورك (رويترز)

قالت وزارة الزراعة الأميركية إن تايلاند فرضت ضرائب على المنتجات المحتوية على نسب مرتفعة من السكر وهو إجراء من المرجح أن يؤثر سلبا على صادرات المشروبات الغازية من الولايات المتحدة والتي تقدر قيمتها بتسعة ملايين دولار مع انضمام أحد أكبر الدول المنتجة للسكر إلى قائمة آخذة في الزيادة تضم عدة مناطق تطبق مثل تلك الإجراءات.

وقالت الوزارة، في تقرير نشرته على موقعها على الإنترنت يضم تقديرات مصادر من ذلك القطاع للتأثيرات المحتملة على شركات مثل بيبسي وكوكاكولا ودكتور بيبر، إن حكومة تايلاند طبقت للمرة الأولى ضريبة إنتاج على السكر في المشروبات الغازية في محاولة لتقليل الاستهلاك.

وطبقت تايلاند الضريبة الشهر الماضي وسط سلسلة من فرض ضرائب إنتاج على سلع شملت بعض المشروبات الكحولية والسجائر ومن المتوقع أن تصل عائدات الضريبة الجديدة إلى 360 مليون دولار. وقالت وزارة الزراعة الأميركية في تقريرها إن المشروبات الغازية التي يجري توريدها إلى تايلاند كانت خاضعة لضريبة بنسبة 20% فيما يخفض النظام الجديد تلك النسبة إلى عشرة بالمئة، لكنه يزيد تعريفة على المشروبات الغازية التي تحتوي على أكثر من ستة جرامات من السكر في كل 100 ملليلتر.