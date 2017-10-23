الحرب على السكر

نيويورك (رويترز)
قالت وزارة الزراعة الأميركية إن تايلاند فرضت ضرائب على المنتجات المحتوية على نسب مرتفعة من السكر وهو إجراء من المرجح أن يؤثر سلبا على صادرات المشروبات الغازية من الولايات المتحدة والتي تقدر قيمتها بتسعة ملايين دولار مع انضمام أحد أكبر الدول المنتجة للسكر إلى قائمة آخذة في الزيادة تضم عدة مناطق تطبق مثل تلك الإجراءات.
وقالت الوزارة، في تقرير نشرته على موقعها على الإنترنت يضم تقديرات مصادر من ذلك القطاع للتأثيرات المحتملة على شركات مثل بيبسي وكوكاكولا ودكتور بيبر، إن حكومة تايلاند طبقت للمرة الأولى ضريبة إنتاج على السكر في المشروبات الغازية في محاولة لتقليل الاستهلاك.
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