تقنيات جديدة لشحن الهاتف المحمول بالمشي

برلين (د ب أ)

قام كريستيان بيلاتيوك بتثبيت جهاز صغير على ساقه اليمنى ثم بدأ المشي. وأثناء المشي كان هذا الجهاز الذي لا يزيد وزنه عن 200 جرام يقوم بتوليد الكهرباء، وإن كانت بكميات قليلة للغاية. وبيلاتويك ورفاقه من الباحثين في معهد كارلسروه للتكنولوجيا في ألمانيا جزء من قطاع واسع من الباحثين في مختلف أنحاء العام يحاولون إيجاد حلول لتحويل الحركة البشرية إلى طاقة.

ومن بين الأفكار المطروحة في هذا المجال إنتاج رقعة تحتوي على مكبس صغير ويتم لصقها في أي حذاء رياضي، وأثناء المشي يتم الضغط على المكبس الذي ينقل الحركة إلى مولد كهرباء متناهي الصغير لتحويلها إلى كهرباء. ويعتقد بيلاتويك أن هذه الفكرة قابلة للتسويق ويمكن استخدامها لتوليد كهرباء لتشغيل المعدات الرياضية.

والواقع أن فكرة توليد الطاقة بالاستفادة من جسم الشخص ليست جديدة تماماً. على سبيل المثال حاول مخترعون أمريكيون عام 2014 تطوير بطارية يتم شحنها بحركة الجسم. وجذب هذا المشروع الكثير من الاهتمام حيث نجح خلال شهر واحد في جذب استثمارات وصلت إلى 310 آلاف دولار. وبحسب الشركة المصنعة لهذه البطارية، فإن الحركة أو ممارسة الرياضة لمدة ساعة واحدة يمكن أن تزيد عمر طاقة بطارية أي هاتف ذكي لمدة ساعة من الاستخدام الطبيعي أو لمدة 5 ساعات في حالة ضبطه على وضع الاستعداد فقط.

كما يعمل العلماء في معهد أبحاث تكنولوجيا النانو في جامعة تكساس الأميركية على إنتاج خيوط قادرة على إنتاج الطاقة من خلال حركات «المد والثني».