تراجع إيرادات قناة السويس في سبتمبر الماضي



تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017 القاهرة (رويترز) أظهرت بيانات رسمية أمس، انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 459.8 مليون دولار في سبتمبر الماضي من 470.6 مليون في أغسطس السابق. وبلغت إيرادات القناة 416.6 مليون دولار في سبتمبر 2016. وتختصر قناة السويس البالغ طولها 192 كيلومتراً زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا نحو 15 يوماً في المتوسط. وفي 2016 بأكمله تراجعت إيراداتها 3.3% إلى 5.005 مليار دولار وفقاً لحسابات لرويترز مقارنة مع 5.175 مليار في 2015. وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023.