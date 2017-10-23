3.2 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري»

أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع صافي الأرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2% إلى 3.2 مليار درهم، كما حافظ البنك على مستويات متميزة من حيث العائد على متوسط حقوق المساهمين، الذي بلغ 15% بنهاية فترة التسعة أشهر من عام 2017. وارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 8% ليصل إلى 4.983 مليار درهم.
كما ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 4% ليصل إلى 6.58 مليار درهم بينما بلغت المصاريف التشغيلية 2.147 مليار درهم بارتفاع بنسبة 4% أيضاً، ما أدى إلى استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 32.6% خلال الفترة نفسها، بعد أن كانت 32.7% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1% ليصل إلى 260 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات نمواً بلغ 5% ليصل إلى 166 مليار درهم عن ما كان عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2016. وارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 5% عن ما كان عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2016 لتصل إلى 163 مليار درهم. وبلغت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 43% من إجمالي ودائع العملاء. وحافظت نسبة القروض إلى الودائع على مستواها بنهاية العام الماضي عند 101.8%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.47% بعد أن كانت 18.92% بتاريخ 31 ديسمبر 2016 بينما بلغت نسبة الشق الأول 15.25% بعد أن كانت 15.66% بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري «استشرافاً للمستقبل، نحن مستمرون في استثمار الكثير من الجهد والأموال في إدارة المخاطر والامتثال ورفع كفاءة الأنظمة الأساسية والبنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية، حيث انتهينا مؤخراً بنجاح من عملية تحديث الأنظمة المصرفية الإلكترونية لدمج عدد من الأنظمة الأساسية التي تخدم مجموعات أعمال مختلفة في نظام واحد». ... المزيد