3.2 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري»

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي الأرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2% إلى 3.2 مليار درهم، كما حافظ البنك على مستويات متميزة من حيث العائد على متوسط حقوق المساهمين، الذي بلغ 15% بنهاية فترة التسعة أشهر من عام 2017. وارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 8% ليصل إلى 4.983 مليار درهم.

كما ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 4% ليصل إلى 6.58 مليار درهم بينما بلغت المصاريف التشغيلية 2.147 مليار درهم بارتفاع بنسبة 4% أيضاً، ما أدى إلى استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 32.6% خلال الفترة نفسها، بعد أن كانت 32.7% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1% ليصل إلى 260 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات نمواً بلغ 5% ليصل إلى 166 مليار درهم عن ما كان عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2016. وارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 5% عن ما كان عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2016 لتصل إلى 163 مليار درهم. وبلغت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 43% من إجمالي ودائع العملاء. وحافظت نسبة القروض إلى الودائع على مستواها بنهاية العام الماضي عند 101.8%.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.47% بعد أن كانت 18.92% بتاريخ 31 ديسمبر 2016 بينما بلغت نسبة الشق الأول 15.25% بعد أن كانت 15.66% بتاريخ 31 ديسمبر 2016.