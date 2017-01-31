أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن بدء البث التلفزيوني للحلقات المسجلة من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه السابع بدءاً من اليوم الثلاثاء العاشرة مساء، وذلك عبر قناة الإمارات وقناة بينونة، حيث يستمر عرض الحلقات المسجلة على مدار 3 أسابيع متتالية (3 حلقات مسجلة)، يتبعها في 21 فبراير انطلاق البرنامج والمنافسات على الهواء مباشرة للشعراء الـ 20 الذين تمكنوا من إثبات جدارتهم والوصول للمرحلة الأخيرة.

وقد أشاد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة المكونة من: سعادة الدكتور علي بن تميم، والدكتور عبد الملك مرتاض، والدكتور صلاح فضل، بمستوى الشعراء المشاركين خلال اللقاءات المباشرة، التي جرت مع الشعراء، حيث تمّ استقطاب 150 شاعراً لأبوظبي من أصل الآلاف من الشعراء الذين تقدموا للمسابقة، بعد عملية الفرز والتقييم، التي قامت بها لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية لاختيار الأفضل منهم وفق المعايير المعتمدة.

وستتضمن الحلقة التسجيلية الأولى، مقابلة لجنة التحكيم للشعراء الـ 150 خلال المقابلات التي أجريت في العاصمة الإماراتية في يناير 2017، كما ستعرض للعديد من المواقف واللحظات الجميلة التي واجهت الشعراء خلال اللقاءات، مؤكدين بدورهم الدور الثقافي المميز الذي يؤديه البرنامج.

وكانت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قائمة من 42 شاعراً من أصل 150 شاعراً قابلتهم لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج «أمير الشعراء» في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.. وعقدت لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية وإدارة البرنامج اجتماعات مكثفة لتقييم الاختبارات المباشرة واختيار الأفضل، وفقاً لمعايير فنية ونقدية دقيقة.

وينتمي الشعراء الـ 42 لـ 16 دولة، ومن بينهم 13 شاعرة عربية، والذين خضعوا بدورهم لاختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم، وذلك لاختيار القائمة النهائية المكوّنة من 20 شاعراً سوف يُشاركون في حلقات البث المباشر على مدى 10 أسابيع. وأكد عيسى سيف المزروعي عضو اللجنة العليا لبرنامج أمير الشعراء ومدير إدارة السياسات والبرامج في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أنّ حدثاً إعلامياً كبرنامج «أمير الشعراء» يُحفّز عشرات الملايين من الشباب العربي لدراسة الشعر الفصيح، والاطلاع على أهم المدارس الشعرية التي تمثل قمة العطاء في الأدب العربي، إضافة إلى اكتساب القدرة على معرفة أوزان الشعر الفصيح وقوافيه، وتنمية الحاسة الموسيقية للمشاهدين في تلقي الشعر الفصيح ونظمه».