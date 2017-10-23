35.6 مليار درهم إجمالي أصول «إعمار للتطوير»

دبي (الاتحاد)

توقعت شركة «إعمار العقارية» بيع 20% من «إعمار للتطوير» في عملية الطرح التي ستبدأ اعتباراً من 2 إلى 13 نوفمبر للأفراد، ومن 2 إلى 15 نوفمبر للمؤسسات، بحسب بيان صادر أمس عن الشركة.

جاء ذلك بعد إقرار الجمعية العمومية للشركة، تحويل «إعمار للتطوير» إلى شركة مساهمة عامة، مع الموافقة على طرح نسبة قد تصل إلى 30% من أسهمها للاكتتاب العام، والموافقة على تحويل بعض أصول نشاط التطوير العقاري الخاص بالشركة داخل الإمارات إلى «إعمار للتطوير».

وأكدت الشركة في البيان أن إجمالي قيمة أصول «إعمار للتطوير» يبلغ 35.6 مليار درهم وفق تقييم مستقل من قبل «جونز لانغ لاسال»، ما يوازي صافي قيمة أصول معدل قدره 24.1 مليار درهم مع نهاية سبتمبر 2017.

وقالت إن «إعمار للتطوير» تستهدف توزيع أرباح إجمالية بما لا يقل عن 1.7 مليار دولار (ما يعادل 6.24 مليار درهم)، على أن يتم دفعها في إطار السنوات المالية الثلاث القادمة المنتهية في ديسمبر 2020، فيما تعتزم الشركة إعلان هذه التوزيعات على دفعات متساوية نسبيا (بحدود 567 مليون دولار سنويا ما يعادل 2.08 مليار درهم سنويا). وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح المعلنة للسنة المالية 2018، أعلنت الشركة عزمها صرف جزء منها خلال الربع الثالث من عام 2018 كتوزيعات أرباح مرحلية، ويتوقع صرف الباقي في الربع الثاني من عام 2019.

أما التوزيعات المستحقة للسنوات المالية 2019 و2020 فمن المتوقع أن يتم صرفها بطريقة مماثلة لما تقوم به «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» عند صرف توزيعات الأرباح الاعتيادية بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في الربع الثاني من كل سنة تالية.