«اقتصادية دبي» تطلق برنامجاً ذكيّاً لتمويل الموردين

دبي (الاتحاد)

أطلقت اقتصادية دبي بالتعاون مع «دار التوريق»، وهي جزء من مجموعة «توريق القابضة»، برنامجاً ذكيّاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية لتمويل الموردين المتعاملين مع هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي. وتكون بذلك «اقتصادية دبي» أول جهة حكومية تطبّق البرنامج لدعم الموردين الذين يتعاملون معها.

ويهدف البرنامج إلى دعم شركات القطاع الخاص التي تتعامل مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية التوريد والسداد والحصول على أسعار تنافسية للخدمات والمشتريات.‏ ووقع اتفاقية إطلاق البرنامج الجديد خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي، وهيثم الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «توريق القابضة».

وقال خالد القاسم «نسعى من خلال التعاون مع «دار التوريق» إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وقدرتها التنافسية كمركز تجاري واقتصادي عالمي. وتدعم اتفاقية التعاون وإطلاق البرنامج الجهود المستمرة لنشر ممارسات العمل المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال توفير حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية».