سوق أبوظبي للأوراق المالية ينظم ملتقى الشركات المدرجة السنوي لعام 2017

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم سوق أبوظبي للأوراق المالية، السوق المالي الرائد في المنطقة، غداً الملتقى السنوي لشركاته المدرجة من إمارة أبوظبي، في فندق روزوود في جزيرة المارية، ويأتي تنظيم الملتقى الأول لعام 2017، ضمن أهداف السوق نحو تعزيز وتطوير شراكاته الاستراتيجية واطلاع شركاته المدرجة على أحدث الخدمات والآليات التي يقدمها، ما يسهل عليها مواكبة جميع المستجدات في المجالات المتصلة بعمل السوق، كما سيقوم السوق لاحقا هذا العام، بتنظيم ملتقى آخر للشركات المدرجة من الإمارات الأخرى.

وتقدم إدارة شؤون الشركات المدرجة خلال الملتقى عرضاً توضيحياً عن أبرز الخدمات الرقمية التي تم استحداثها للشركات لأجل تلبية متطلبات الإفصاح والشفافية وضمان إيصال المعلومات إلى المساهمين والمستثمرين، في إطار ضوابط الحوكمة التي تعزز شفافية الأسواق والممارسات السليمة للأعمال، وذلك ضمن سعي السوق للارتقاء بآليات عمله في إطار التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة وفي إطار تنويع قنوات وأساليب التواصل مع المتعاملين، وذلك عبر تصميم منصات وحلول رقمية رائدة.

ومن أبرز الخدمات التي سيتم استعراضها التحديثات على النظام الإلكتروني لإفصاحات الشركات المدرجة، الذي يشمل تعديل قائمة اختيار الإفصاح المراد إدخاله، وإضافة حقول جديدة ليتم ربطها مع قوائم التقارير، كما سيتم استحداث خطوة جديدة في حال الخطأ الوارد للإفصاح من قبل أي شركة، حيث سيتم إعادة الإفصاح للشركة للتعديل من دون رفض الإفصاح كاملاً كما كان متبعاً.

وفي السياق نفسه يقوم ممثلو إدارات تكنولوجيا المعلومات، المقاصة، الإيداع والتسوية، بالإضافة إلى الرقابة والعمليات في السوق باستعراض مجموعة الخدمات والتحديثات التي يجرى توفيرها من قبلهم للشركات المدرجة بشكل خاص والمستثمرين بشكل عام والتي تستهدف إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية وضمان سلامة ودقة المعاملات وضمان التفاعل بين العرض والطلب، وسيتم خلال الملتقى تكريم أول 5 شركات مدرجة قامت بالإفصاح عن بياناتها المالية خلال الفترة الزمنية المحددة لها خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، في إطار استراتيجية السوق الهادفة إلى سرعة الإفصاح عن البيانات المالية.