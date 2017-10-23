«طيــران الإمــارات» تستثمر 3.6 مليار درهم في وحدة للتموين

دبي (الاتحاد)
تستثمر «طيران الإمارات» 3.67 مليار درهم «مليار دولار» سنوياً في وحدة التموين التابعة لها «الإمارات لتموين الطائرات»، حيث تقدم الشركة أكثر من 100 مليون وجبة سنوياً لركاب رحلاتها في الدرجات الأولى ورجال الأعمال والسياحة، الذين يزيد عددهم على 55 مليوناً، يسافرون من وإلى ما يزيد على 144 مدينة عبر قارات العالم الست.
وإدراكاً منها لمختلف الأذواق، فإن «طيران الإمارات» توفر أطباقاً تلائم جميع وجهاتها على أكبر مطعم طائر في العالم. ولهذا يعمل 1200 طاهٍ في دبي لخدمة 590 رحلة يومياً. وتعمل «طيران الإمارات» أيضاً مع 25 شريكاً حول العالم لتوفير وجبات بدرجة الجودة ذاتها للرحلات المتجهة إلى دبي.
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وأطلقت «طيران الإمارات» مؤخراً قائمة طعام جديدة على رحلاتها إلى أستراليا مستوحاة من النكهات والمأكولات المتعددة في البلاد، وذلك بعد التشاور والعمل لمدة 14 شهراً مع طهاة محليين.
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