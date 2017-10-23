«طيــران الإمــارات» تستثمر 3.6 مليار درهم في وحدة للتموين

دبي (الاتحاد)

تستثمر ‬«طيران ‬الإمارات» 3.67 مليار درهم «مليار دولار» سنوياً في وحدة التموين التابعة لها «الإمارات لتموين الطائرات»، حيث تقدم الشركة ‬أكثر ‬من ‬100 ‬مليون ‬وجبة ‬سنوياً ‬لركاب ‬رحلاتها ‬في ‬الدرجات ‬الأولى ‬ورجال ‬الأعمال ‬والسياحة، ‬الذين ‬يزيد ‬عددهم ‬على ‬55 ‬مليوناً، ‬يسافرون ‬من ‬وإلى ‬ما ‬يزيد ‬على ‬144 ‬مدينة ‬عبر ‬قارات ‬العالم ‬الست. ‬

وإدراكاً ‬منها ‬لمختلف ‬الأذواق، ‬فإن «طيران ‬الإمارات» ‬توفر ‬أطباقاً ‬تلائم ‬جميع ‬وجهاتها ‬على ‬أكبر ‬مطعم ‬طائر ‬في ‬العالم. ولهذا يعمل 1200 طاهٍ في دبي لخدمة 590 رحلة يومياً. وتعمل «طيران الإمارات» أيضاً مع 25 شريكاً حول العالم لتوفير وجبات بدرجة الجودة ذاتها للرحلات المتجهة إلى دبي.

وتركز «طيران الإمارات» على النكهة المحلية من كل منطقة تخدمها رحلاتها. فتقدم على الرحلات إلى اليابان مثلاً مأكولات كايسكي أصيلة وصناديق بنتو في أوانٍ فخارية وأدوات مائدة تقليدية مع شاي ياباني لضمان تجربة طعام لا تضاهى في الأجواء.

وأطلقت «طيران الإمارات» مؤخراً قائمة طعام جديدة على رحلاتها إلى أستراليا مستوحاة من النكهات والمأكولات المتعددة في البلاد، وذلك بعد التشاور والعمل لمدة 14 شهراً مع طهاة محليين.

وتركز «طيران الإمارات» على الأطباق البسيطة المطهوة جيداً والتي تتضمن مكونات طازجة ذات جودة عالية. وتقدم الناقلة أفضل المنتجات في الأجواء من خلال شراكات طويلة الأمد في جميع أنحاء العالم، كما تدعم الموردين والحرفيين المحليين. ويشمل ذلك شراء أكثر من 15 ألف كيلوجرام من جبنة الفيتا من وادي يارا في أستراليا كل عام. ويأتي زيت الزيتون المقدم على رحلات الإمارات حصرياً من مونتي فيبيانو في إيطاليا، وهي شراكة تمتد إلى أكثر من 15 عاماً.