مرشحو «البوكر العربية»: الجائزة تحرض على قراءة «الرواية».. وتجديد الأفكار والأساليب

إيمان محمد (أبوظبي)

يتطلع الروائيون المدرجة أعمالهم على القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية، والتي باتت تعرف بـ(البوكر العربية) إلى وصول رواياتهم إلى شريحة أكبر من القراء، خاصة أن الجائزة تكمل عقدها الأول هذا العام، بعد أن كرست تقليداً جديداً في الوسط الثقافي للتنافس وترقب قوائم الروايات المميزة كل عام، وانتظار الرواية التي ستحظى بالجائزة التي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار أميركي.

ويترافق هذا النجاح الذي تكرسه الجائزة عاماً بعد آخر مع جدل يراه الروائيون المرشحون صحياً واختلافاً في الذائقة والتقييم، أما الإقبال الذي يتزايد على الجائزة فيعكس بصمتها الكبرى والخاصة، حيث وصل عدد الروايات المشاركة فيها هذا العام 186 عملاً روائياً، بينما كان عدد الروايات المشاركة في الدورة الأولى 121 رواية وذلك عام 2008.

«الاتحاد» استطلعت آراء الكتاب الذين وصلت رواياتهم للقائمة الطويلة هذا العام، وما يتطلعون إليه من خلال المشاركة في الجائزة المرموقة عالمياً.

في البداية، اعتبرت الروائية الليبية نجوى بن شتوان أن الوصول إلى القائمة الطويلة تقدير لروايتها «زرايب العبيد»، وقالت «القائمة تلفت الانتباه للرواية وتحفز عدداً أكبر من الناس لقراءتها، وأنا أحب لعملي أن يقرأ، وبعد الترشح ضمن القائمة الطويلة وصلتني الكثير من الرسائل يستفسر أصحابها عن الرواية وكيفية اقتنائها لا سيما في ليبيا التي يصعب توفرها بسبب الأوضاع التي نمر بها».