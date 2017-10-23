أبوظبي ودبي الأفضل للعيش والعمل بالشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

كشف استبيان أجراه موقع «بيت.كوم» للتوظيف مؤخراً بالتعاون مع «يوجوف»، لأبحاث السوق، أن أبوظبي ودبي هما أفضل مدينتين للعيش والعمل في المنطقة. واستند الاستبيان إلى عوامل اقتصادية وبيئية عديدة إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية.

وبشكل عام، احتلت دبي وأبوظبي المرتبة الأفضل في كل النواحي تقريباً، كما سجلتا درجة عالية على مقياس سعادة السكان، حيث أشار أكثر من ثلاثة أرباع المستطلع آراؤهم أنهم سعداء بالعيش في مدينتهم.

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في «بيت.كوم» «يسلط استبيان أفضل المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على أكثر المدن جاذبية للعيش والعمل، ويؤكد على تنوّع منطقة الشرق الأوسط وامتلاكها للعديد من الميّزات التي تؤثر على مستوى المعيشة بشكل عام».

وبسؤال المشاركين عن أهم العوامل الاقتصادية، قال 77% من المشاركين أن توافر الوظائف من أهم الجوانب الاقتصادية، كما قال أكثر من 4 من كل 10 أشخاص مقيمين في دبي وأبو ظبي إن توافر فرص العمل في مدينتهم «جيد» أو «ممتاز»، في حين قال أكثر من الثلث إنه «متوسط».

وتم تصنيف أنظمة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي (82%) كأهم حقوق العمل بالنسبة للمشاركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قال أكثر من ثلثي المشاركين في دبي وأبوظبي إن الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي «جيدان» أو «ممتازان».

وجاء بعد ذلك مكافأة نهاية الخدمة (74% قالوا إنه مهم جدا)، وحماية الأجور (72% قالوا إنه مهم جدا)، وحقوق فسخ العقد (69% قالوا إنه مهم جدا). واعتُبِرت أبوظبي ودبي من أفضل المدن في المنطقة من حيث حقوق العمل.

وفيما يتعلق بمستوى المعيشة، صرح المشاركون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن أهم العوامل في هذا المجال تشمل السلامة والرعاية الصحية والتعليم. وقال غالبية المشاركين (84%) إن الشعور بالاستقرار والأمن جانب «مهم جدا»، يلي ذلك جودة التعليم (82% قالوا إنه مهم جدا)، وتوافر مرافق الرعاية الصحية (81% قالوا إنه مهم جدا)، ونوعية مرافق الرعاية الصحية المتاحة (81% قالوا إنه مهم جدا). وحصلت كل من دبي وأبو ظبي مرة أخرى على الترتيب الأعلى بين مدن المنطقة في هذا المجال.

وجمعت بيانات استبيان «أفضل المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عبر الإنترنت خلال الفترة من 6 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2017، بمشاركة 5114 شخصاً من الجزائر، والإسكندرية، والقاهرة، وعُمان، والكويت، وبيروت، والدار البيضاء، ومراكش، والرباط، ومسقط، ودمشق، وجدة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وتونس، وأبو ظبي، ودبي، والمنامة والشارقة. تم تصنيف العناصر المالية كأهم عوامل ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل القدرة على تحمل الضرائب والرسوم (62% قالوا إنه مهم جدا)، واستعداد السوق لقبول وتبني أفكار وابتكارات جديدة (59% قالوا إنه مهم جدا)، وسهولة إيجاد الموارد اللازمة لتمويل الأعمال (58% قالوا إنه مهم جدا)، وحصلت دبي وأبوظبي مرة أخرى على أعلى الدرجات في هذا المجال.