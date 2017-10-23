«الاتحادية للكهرباء» تزور محطة «بوشان» الفرنسية

دبي (الاتحاد)

زار وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين في «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» محطة «بوشان» التابعة لـ «شركة الكهرباء الفرنسية» (EDF). وتم تصنيف المحطة المزودة بتوربين 9HA من «جنرال إلكتريك» العام الماضي كأكثر محطات توليد الطاقة العاملة بنظام الدورة المركبة كفاءةً في العالم، حيث سجلت معدل كفاءة يصل إلى 62.22%.

واصطحب خبراء المحطة الوفد في جولة للتعرف على ميزات تقنية HA وتطبيقاتها العملية في المحطة، ودورها في تحسين استقرار الشبكة وكفاءتها من حيث التوزيع. كما قدم الخبراء للوفد رؤى معمقة حول معايير الكفاءة الرائدة على مستوى القطاع والتي يمكن تحقيقها بفضل تقنية HA، مع تقديم شرح حول استجابتها السريعة والتغيرات في الأحمال والمستوى المنخفض للانبعاثات، مما يجعلها بالتالي الخيار الأمثل لتلبية احتياجات دولة الإمارات من الطاقة.

وقال محمد صالح، مدير عام « الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» «نعمل دوماً على دراسة التقنيات الرائدة عالمياً وأفضل الممارسات لتلبية الحاجة إلى طاقة معقولة التكلفة تتسم بالكفاءة والموثوقية مع قدرتها على الحد من الانبعاثات المضرة بالبيئة. وخلال جولتنا في محطة بوشان لمسنا مدى فاعلية تقنية HA التي قد تساعدنا على تحقيق أهدافنا هذه».