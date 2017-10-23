وزير الطاقة والصناعة: الفرد في الإمارات محور التنمية لترسيخ مفاهيم الترشيد

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، «من منطلق أهميه إشراك وتشجيع كل شرائح المجتمع في هذه الجهود فإن وزارة الطاقة والصناعة وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة تحتفل باليوم العالمي للطاقة مع أصحاب الهمم بهدف نشر الوعي بأهمية المحافظة على الطاقة والمياه».

وأضاف معاليه، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحملة الوطنية للترشيد التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لترسيخ مفاهيم ترشيد الطاقة والمياه علي نحو من شأنه أن يساهم في استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال القادمة في ظل اقتصاد أخضر مستدام تقوده دولة الإمارات.

وأشار إلى أنه خلال انعقاد منتدى الطاقة العالمي 2012، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تبنت 56 دولة بنود المنتدى، إضافة إلى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتابع المزروعي «نسعى من خلال الاحتفال بهذا الْيَوْم إلى زيادة الوعي بأهمية الترشيد وخفض الاستهلاك لتحقيق الاستدامة، في يناير من هذا العام اعتمدت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي تهدف إلى توفير الطاقة في دولة الإمارات وفق عدد من الأسس والمقومات وهي: ضمان المحافظة على معقولية الحصول على الطاقة مع تنويع مصادر الطاقة لتحقيق أمن الإمدادات واستدامة مواردنا الطبيعية على نحو من شأنه أن يساهم في تحقيق السعادة والرفاهية في دولة الإمارات. وبما أن الفرد في دولة الإمارات هو محور التنمية، فإن دور الفرد والمجتمع في الإمارات يكمن في المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقة وذلك من خلال تمكينهم بالعلم والمعرفة والأدوات اللازمة للمساهمة في تخفيض استهلاك الطاقة والمياه في الإمارات والعمل على زيادة تطبيقات الطاقة الشمسية في الممتلكات الخاصة والعمل مع الجهات المعنية في الدولة للتأكد من تطبيق مواصفات الاستدامة عند الرغبة في بناء منزل جديد أو عند إعادة تأهيل مبنى قائم ليكون أكثر استدامة.