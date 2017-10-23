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معرض «النخبة» يبرز مشاريع رواد ورائدات الأعمال المميزين
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تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017

عجمان (الاتحاد)

ينظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، معرض «النخبة 2017» في نسخته الأولى، بحضور 40 مشاركاً ومشاركة يمثلون مؤسسات وأفراداً من كل إمارات الدولة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض النخبة أن تنظيم المعرض الذي ينطلق بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، ويستمر على مدار ثلاثة أيام في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان، يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس في دعم المشاريع الوطنية والترويج لرواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع التي تتميز بالإبداع والابتكار والجودة العالية.

     
 

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